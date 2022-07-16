استعلم عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية إلكترونيًا بأسهل الطرق بالخطوات

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عمر شويل - جدة استعلم عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية ، أحد الأمور التي يهتم جميع المواطنين في المملكة لمعرفتها، لأنها ستسهل عليهم معرفة المبلغ المستحق المطلوب سداده، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية السداد الكترونيًا، حيث وفرت الشركة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين في إنهاء جميع ما يحتاجون له من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تساعد في معرفة فاتورة الكهرباء، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

استعلم عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية

تصدر فاتورة الكهرباء كل يوم 28 من الشهر، ولقد أتاحت شركة الكهرباء السعودية إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال زيارة الموقع الرسمي الخاص بها ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

يتم التوجه للصفحة الرئيسية لإتمام عملية تسجيل الدخول.

إضافة اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم الضغط على خدمة المشتركين.

بعدها يتم اختيار خدمة المشتركين.

اضافة رقم الهوية الوطنية الحقول الفارغة.

إضافة البيانات الخاصة بالفاتورة المراد معرفتها.

الضغط على عرض.

الانتظار حتى يتم تحميل البيانات لاستكمال عملية الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بأسهل طريقة

انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية لتحقيق رؤية السعودية 2030، وتنفيذ خطة التحويل الرقمي، أطلقت وزارة الكهرباء السعودية موقعًا رسميًا يمكن من خلاله تنفيذ كل الخدمات التي يحتاج لها المواطنين، مثل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بأسهل طريقة، من خلال زيارة الموقع وإتباع هذه الخطوات الآتية

ثم اختيار خدمة التعرف على الفواتير.

هذا الخيار سيتيح معرفة الاستهلاك، بالإضافة لمعرفة خدمة العدادات الذكية.

ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن الفواتير.

على الفور سيتم توجيه الصفحة لتحديد طريقة الاستعلام إن كانت بكتابة رقم السجل المدني، أو رقم الحساب، أو برقم الهوية.

وأيً كانت الطريقة التي سيتم الاستعلام بها لابد من تسجيل الدخول على الموقع الرسمي ثم إضافة كافة البيانات المطلوبة للمستخدم.

يتطلب إدخال البيانات الثبوتية مثل الاسم الاول، اسم الاب، اسم العائلة.

إدخال البريد الإلكتروني للمستخدم، ثم تصنيف نوع الحساب والخدمة المراد الاستفادة سواء أكانت خدمات المشتركين، خدمات العقود.

إضافة رقم الجوال، والتحقق منه بإدخال الكود في المكان المخصص له، ثم الضغط على ارسال.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

بدلًا من زيارة مقر شركة الكهرباء السعودية الآن يمكن بكل سهولة التواصل مع الشركة الكترونيًا، ومعرفة كل الأخبار التي تطلقها الشركة من خلال مواقعها الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي، وتلك هي طرق التواصل مع الشركة الكترونيًا بكل سهولة:-