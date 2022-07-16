متى يمنع المواطن من السفر مع وجود قرار إيقاف الخدمات و هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر

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عمر شويل - جدة متى يمنع المواطن من السفر مع وجود قرار إيقاف الخدمات يعتبر قرار إيقاف الخدمات على المواطن في المملكة العربية السعودية من القرارات القضائية التي يتم إصدارها من قبل القضاء السعودي في المملكة، والذي يكون ضد المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والذي ينتج عنه إيقاف العديد من الخدمات الإلكترونية عن الشخص الذي وقع عليه القرار، وذلك القرار لا يزول عن صاحبه حتى يقوم بسداد الحق المستحق عليه، ويتم صدور القرار بآلية معينة تقوم بها الحكومة، كإنذار المعني بالقرار بضرورة الإيفاء والسداد، ثم تكون في حالة المماطلة وعدم السداد يلزم بالحضور للمحكمة للسداد، وأيضا في حالة عدم السداد يصدر قرار إيقاف الخدمات حتى يقوم بالسداد، كما يمكن التعرف علي خطوات إلغاء إيقاف الخدمات الجديدة 1443.

متى يمنع المواطن من السفر مع وجود قرار إيقاف الخدمات

كما هو معلوم وبحسب ما صدر عن مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية فإن قرار إيقاف الخدمات لا يمنع السَفر لخارج أو داخل المملكة إلا في حالة واحدة، حيث يمنع المواطن من السَفر في حالة وجود إيقاف الخدمات عليه إذا كان هناك إذا كان هناك حكم قضائي على المواطن أو المقيم يقتضي بمنعه من السَفر أو أن يكون على ذمة أو قضية منظورة في القضاء السعودي، فعلي إثر ذلك يمنع المواطن من السَفر لداخل أو خارج المملكة.

طرق إلغاء إيقاف الخدمات

يعتبر قرار إيقاف الخدمات هو قرار تأديبي ليتم إجبار المواطن أو المقيم لسداد المستحقات المترتبة عليه، ويتم إلغاؤه بالطريق التالية:

سداد وإيفاء كافة المستحقات المتسببة بقرار إيقاف الخدمات. ثم تسوية الخلافات والصلح بين الأطراف. حضور المعني بالأمر للمحكمة. ثم إثبات عدم القدرة على السداد.

خطوات تقديم طلب رفع إيفاق الخدمات

يمكن تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات عن الأفراد الصادر بحقهم عن طريق اتباع الآتي:

التوجه إلى مقر محكمة التنفيذ. ثم تقديم الأورق والمستندات التي تؤكد سداد الحقوق لأصحابها. الحصول على طلب خاصّ بِرفع الإيقاف ومن ثمّ تقديمه لِلجهة المختصّة. انتظار قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب رفع إيقاف الخدمات. ثم يتم الموافقة على الطلب عندَ استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة كافّة. يتم رفع الإيقاف عندَ الموافقة خلال مدّة أقصاها 3 أيام.

هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر

إن إيقاف الخدمات لا يمنع من السفر، فقد أكدت مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية بأن قرار إيقاف الخدمات على المواطن لا يمنعه من السفر، فالمواطن يمكنه السفر والتحرك سواء كان في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، فقرار المنع للخدمات لا يشمله قرار المنع للسفر.

خطوات رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز

يمكن للمواطن أن يقوم برفع وإلغاء قرار إيقاف الخدمات عنه، وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة ناجز الإلكترونية. ثم النقر على تنفيذ. الضغط على استعراض الطلبات. ثم تظهر الطلبات التي تم إحالتها. النقر على إجراء الطلبات. ثم اختيار رفع إيقاف الخدمات. إدخال البيانات المطلوبة، ثم إتمام عملية التسجيل. يتم رفع إيقاف الخدمات.

الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات

اعتنت الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية بمنع المدين المماطل من التعامل المالي فحسب دون منعه من بقية الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي، كما أصدر الوزير العديد من القرارات التي تقيد الحبس التنفيذي أيضًا بالشكل الذي يراعي سن المنفذ ضده بالإضافة إلى مراعاة وضعه الأسري أيضًا، وتم إلغاء المواد التي تنص على إيقاف الخدمات الحكومية من قانون التنفيذ ولائحته التنفيذية.