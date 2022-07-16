نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرور في السعودية برقم اللوحة والهاتف والاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرور في السعودية برقم اللوحة وعن طريق الهاتف. المخالفات المرورية تعتبر من أكثر ما يشغل بال المواطنون المقيمون في السعودية. حيث يهتم المواطنون في السعودية بكل التفاصيل التي تخص المرور، حيث تشمل الخدمات المرورية كلا من المخالفات، وتحديد الرخصة، أو في حالة عرض السيارة للبيع، والكثير من المواقف الأخري. ولذلك تحرص الحكومة السعودية على تقديم كافة الخدمات التي تهم المواطنين، وتعمل جاهدة لتوفير أسهل وأوفر طريقة للاستعلام عن الخدمات المرورية. ولذلك تم إنشاء منصة “أبشر” وذلك لتسهيل تقديم الكثير من الخدمات العامه للمقيمين بداخل السعودية، ومن أهمها الاستعلام عن المخالفات المرورية. وذلك عن طريق العديد من الطرق من بينها الاستعلام من خلال رقم الهوية، والاستعلام من خلال رقم اللوحة، وأيضاً يمكن الاستعلام من خلال رقم الهاتف المحمول. كما يمكنك التعرف أيضاً على إصدار وتجديد رخصة العمل إلكترونياً وأهم شروطها وخطوات الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل.

الاستعلام عن المخالفات المرور برقم اللوحة

يستطيع المقيمون داخل السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية ، والاعتراض عليها أيضاً وذلك عن طريق منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر” وذلك للتسهيل على المواطنين للوصول إلى كل المعلومات التي تخص المخالفات المرورية، والتعرف على قيمة الخالفات أيضاً ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية منصة أبشر ثم نقوم باختيار خدمات المرور، والتي يمكن الحصول عليها من القائمة الرئيسية للموقع. ثم بعدها ننتقل إلي صفحة حديدة، والتي يوجد بها الكثير من الخدمات، ثم نقوم باختيار حدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. وعندها سيظهر لنا الكثير من الاختيارات، ستقوم بالضغط على الاختيار الذي تحتاج إليه، سواء كان تجديد الرخصة أو المخالفات المرورية أو غيرها، وعند الضغط علي الاختيار الذي تريده سيتم النقل إلي صفحة جديدة. ثم سيتطلب منك أدخال رقم اللوحة الخاصة بك، أو رقم رخصة القيادة وبعض البيانات الأخري. وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على المخالفات وبعدها سيظهر المخالفات التي وقعت على السيارة ، وأيضا المبلغ المطلوب دفعه. كما يمكنك أيضاً معرفة خطوات تجديد رخصة السير بالسعودية

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرور عن طريق رقم الهاتف

يستطيع أيضاً المواطنون والمقيمون في المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق الهاتف وذلك من خلال الاتصال على رقم ٩٨٩. ثم القيام بالضغط على رقم ١ ليتم الدخول على خدمات السيارة ثم الضغط علي رقم ١ مرة أخري ليتم الاستعلام عن المخالفات المرورية. كما يمكنك التعرف أيضاً على صلاحية رخصة العمل للمقيمين وخطوات الاستعلام عنها وطريقة سداد رسوم تجديد رخصة العمل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية2021 برقم الهوية أو البطاقة

تعتبر هذه الطريقة هي أسهل الطرق للاستعلام عن الخدمات المرورية. حيث استطاعت خدمة “أبشر” من أطلاق تلك الخدمة تحت رعاية وزارة الداخلية السعودية. ويتم هذا عن طريق الخطوات الأتية :

أولاً يجب القيام بالدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

ثم يجب كتابة رقم الهوية ورقم المرور ثم كتابة الرقم المرئي ، ثم الضغط على زر العرض.

ثم نقوم بإدخال البيانات المطلوبة، كما يجب الانتظار لبعض الدقائق ثم سيظهر لك قيمة المبلغ المطلوب سداده.

طريقة سداد المخالفات المرورية عن طريق صراف الراجحي

بعد ماقمنا بعرض طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية يمكننا أيضاً عرض طريقة سداد المخالفات المرورية من خلال صراف الراجحي. ويمكن سداد المخالفات كما يلي:

القيام بإدخال بطاقة الصراف داخل ماكينة الصراف الآلي

ثم كتابة كلمة المرور

ثم الدخول على الخدمة الحكومية

وبعدها القيام بالضغط على خيار المخالفات

ومنها الدخول على المخالفات المرورية

ثم تحديد طريقة الاستعلام

كتابة الرقم والنقر على موافق

ثم دفع الرسوم بالطريقة الصحيحة كما هو معروض لك.

الغرامات المالية للمخالفات المرورية

لقد حددت السلطات السعودية القيمة المالية للغرامات عند دفع مخالفات المرور برقم الهوية، و تختلف قيمتها باختلاف نوع المخالفة. والقد تم تقسمتها إلى شرائح، كالتالي :

الشريحة الأولى: تقدر قيمتها من خمسمائة ريال سعودي، حتي تسعمائة ريال سعودي.

وكذلك الشريحة الثانية: تقدر قيمتها من ثلاثمائة ريال سعودي، حتي خمسمائة ريال سعودي.

الشريحة الثالثة:ولقد تقدر بمائة وخمسون ريال سعودي، وقد تصل إلى ثلاثمائة ريال سعودي.

وأيضاً الشريحة الرابعة: تقدر من مبلغ قيمته مائة ريال سعودي، إلى مائة ريال سعودي.

الشريحة الخامسة: تقدر الغرامة المالية لهذه الشريحة بألف ريال سعودي، وقد تصل إلى ألفين ريال سعودي.

كما أن الشريحة السادسة: تبدأ بغرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال سعودي، وتصل إلى ستة آلاف ريال سعودي.

الشريحة السابعة: وتبدأ قيمتها من خمسة آلاف ريال سعودي، إلى عشرة آلاف ريال سعودي، وتعتبر الفئة الأعلى بين الفئات. وكما يمكنك التعرف أيضا عن الاستعلام عن تأمين السيارة وشروط التجديد

أهداف خدمة أبشر

لقد تم إنشاء خدمة أبشر من أجل تقديم العديد من الخدمات إلي المواطنين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية. ويوفر لهم الوقت والمجهود حيث تمكنهم من إنهاء أعمالهم دون الحاجة إلي الذهاب إلي الجهة المسئولة أو بذل أي مجهود.

كما توفر السرعة في الأداء وتحسين الخدمات .

تعمل علي الربط الإلكتروني بين كافة القطاعات الحكومية بالمملكة.

تساهم في الحد أو التقليل من عمليات التزوير والتزييف . كما يمكنك التعرف أيضاً على رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2021 وطريقة سداد الرسوم وغرامة التأخير.

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور

يستطيع الشخص المعترض على نتيجة المخالفات المرورية داخل المملكة بكل سهولة.ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة ليتمكن أي شخص من الاعتراض على المخالفات المرورية كما يلي: