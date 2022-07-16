رابط التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 للرجال أبشر توظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة قامت القوات الخاصة بالتنويه على ضرورة ترقب موعد الإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل على رتبة «رقيب – وكيل رقيب – عريف»، والجدير بالذكر أن قوات الأمن البيئي داخل المملكة العربية السعودية، تكون مهمتها الأساسية حماية الكثير من المناطق داخل المملكة مثل السواحل والمحميات والغابات والكثير من الأماكن الأخرى.

التقديم على الأمن البيئي 1443

تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة «رقيب – وكيل رقيب – عريف» للرجال، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي والمُتمثلة في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل في الأمن البيئي لعام 2022 – 1443، ومن المقرر أن يبدأ التقديم من اليوم السبت 16 يوليو 2022 مـ المُوافق 17 ذو الحجة 1443 هـ.

أعلن قطاع الأمن البيئي أن باب التسجيل سوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 مـ المُوافق 22 ذو الحجة 1443 هـ، ليستمر التقديم لمُدة 6 أيام ثم إيقاف التسجيل والإعلان عن القبول المبدئي في القوات الخاصة للأمن البيئي.

شروط تقديم الأمن البيئي 2022

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن هُناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر للمُتقدمين على وظائف الأمن البيئي 1443، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

التقديم في الأمن البيئي مُتاح للمُواطنين السعوديين الأصل والمنشأ.

يجب أن لا يكون المُتقدم على رأس العمل بأي من الوظائف الحكومية القطاع الحكومي.

يجب أن يتناسب طول المُتقدم مع وزنه، ويجب أن يكون طول المتقدم 168 سم فأكثر.

يجب أن يكون حُسن السير والسلوك.

أن لا يكون المُتقدم مُداناً في أي من الجرائم المُتعلقة بالأمانة والشرف.

اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول.

أن لا يكون المُتقدم مفصولاً من أي من المعاهد أو الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

تقديم الشهادات العلمية المطلوبة للتقديم بالإضافة إلى مُصادقتها من قِبل الهيئات المُختصة.

أن لا يكون المُتقدم مُتزوجاً من أي من السيدات الأجانب غير السعوديات.

رابط تقديم الأمن البيئي 1443 للرجال

خطوات التقديم على وظائف الأمن البيئي 1443 عن طريق أبشر توظيف، تتمثل هذه الخطوات كالآتي:

أولا يقوم المُتقدم بالتوجه إلى مِنصة أبشر الإلكترونية .

. ثانيا الذهاب إلى أيقونة أبشر توظيف ثم إلى قائمة الوظائف المُتاحة.

ثالثا الضغط على أيقونة وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي، ويجب قراءة الأحكام والشروط بشكل دقيق.

رابعا النقر على أيقونة تقديم الطلب، ثم إدراج كافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في الآتي:

رقم الهوية الوطنية.

الحالة الاجتماعية.

الجنس.

رقم الوظيفة.

تاريخ الميلاد.

رقم هوية الأب الوطنية.

خامسا القيام بالضغط على زر موافق للذهاب إلى ملء نموذج التوظيف.

ثم إرفاق جميع البيانات التي تتوافق وُتطابق مع كافة الأوراق الرسمية.

سادسا التوجه إلى نموذج طلب التوظيف ثم إرفاق كافة البيانات المطلوبة.

سابعا النقر على التالي، ثم حفظ.

وأخيرا النقر على تبويب تأكيد الطلب.

المؤهلات المطلوبة بالقوات الخاصة للأمن البيئي 1443

أعلن قطاع الأمن البيئي التابع لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن موعد تقديم الأمن البيئي 1443، والمؤهلات المطلوبة، وتختلف باختلاف الرتبة والمؤهل العلمي، كالتالي:

هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربية، نظم المعلومات، هندسة طيران، علوم الحاسب الآلي، تقنية الاتصالات، هندسة الاتصالات، هندسة برمجيات، تقنية المعلومات، إدارة عامة، إدارة مالية.

التخصصات المطلوبة في الامن البيئي 1443

أعلن قطاع الأمن البيئي عن التخصصات المطلوبة وجاءت كالآتي: