خطواط الاستعلام عن تأمين الزائر 2022 في السعودية

خطوات الأستعلام عن تأمين الزائر، حيث يكون الأستعلام عن تأمين السفر للمواطنين والمقيمين من خلال البوبة الألكترونية الرسمية لمجلس الصحة التعاوني على الانترنت، لذلك يلزم أن يكون الزائر لديه تأشيرة سياحية صالحة داخل أراضي المملكة، والتي تقدم لك بدورها التحقق من حالة تأمين السفر لديك والتحقق من صلاحيتة، وتوفر المعلومات اللازمة بداخله.

خطوات الاستعلام عن تأمين الزائر

على الزائر الألتزام بعده شروط وقواعد لابد من تنفيذها وهي تنص على تأمين الزائر. لمعرفة ذلك اتبع هذة الخطوات :

سجل في بوابة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بعد ذلك انتقل إلي الصفحة الرئيسية لخدمة الأستعلام عن تأمين السفر ثم قم بعد ذلك بأدخال رقم جواز السفر حسب البيانات المستخدمة قم بأدخال رمز التحقق من الخدمة ثم قم بالضغط على أيقونة الموافقة للدخول إلي الخدمة.

طريقة الأستعلام عن بيانات التأمين

يحتاج الزائرون والمواطنين والمقيمين الذين يبحثون عن معلومات التأمين عن طريق منصة هيئة الصحة التعاوني لاتباع سلسلة من خطواط الأستعلام الخاصة بمعلومات التأمين بأنواعها في السطور القادمة:

قم بالدخول في منصة مجلس الصحة التعاوني ثم قم بالضغط على الصفحة الرئيسية لخدمة الاستعلام عن معلومات التأمين ثم بعد ذلك قم بادخال رقم جواز السفر قم بأدخال رمز التحقق من الخدمة ثم قم بالضغط على أيقونة الموافقة للمواصله في الدخول إلي الخدمة.

الأستعلام عن بيانات تأمين الزائر

يجب على الزائر الاستفسار عن متطلبات التأمين الذي يحتاجه من حيث صلاحية الخدمة وكيفية الأستعلام، لكيفية الاستعلام يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلي بوابة مجلس الصحة التعاوني قم بالتوجه غلي الصفحة الرئيسية قم بالتسجيل في بوابة مجلس الصحة التعاوني أدخل رقم جواز السفر حسب المطلوب ثم بعد ذلك قم بأدخال رمز التحقق من الخدمة قم بالضغط فوق رمز الإرسال لإكمال الطلب.

الأستعلام عن تأمين الزائر (تكافل الراجحي)

بأمكانك التحقق من تأمين (تأشيرة الراجحي) بأتباع الخطوات التالية: