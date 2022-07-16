نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط شغال” طريقة التسجيل في حساب المواطن نفاذ ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم طريقة التسجيل في حساب المواطن نفاذ، حيث زاد البحث عن التسجيل في دعم برنامج حساب المواطن الجديد عبر النفاذ الوطني، وهذا بسبب أن هناك الكثير من المواطنين الذي يواجهون مشاكل في عملية التسجيل بدون النفاذ الوطني والتي قد تأخذ وقتا أو تكون صعبة لدى البعض، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط الرسمي ثم تسجيل وملئ البيانات الخاصة بك وبأفراد الأسرة بشكل صحيح، وهذا حتى تزيد احتمالية قبولك، ونتوقع ألا يتم رفض الكثير في برنامج دعم حساب المواطن الجديد، حيث إن التوجيهات الملكية الأخيرة جاءت لشمول اعداد أكبر من المواطنين.

حساب المواطن جديد

وقد تم اتخاذ العديد من القرارات الملكية التي تخص تعديلات حساب المواطن، منذ أيام وذلك قبل دخول عيد الأضحى المبارك، حيث تفاجأ المواطنون بخبر سار ينص على اعادة فتح حساب المواطن مرة أخرى، وضخ مبلغ 8 مليار ريال سعودي من خزينة الدولة إلى برنامج حساب المواطن، وهذا لصرف دعم إضافي للمواطنين حتى نهاية العام الجاري، وشمول مواطنين جدد في البرنامج.

ومنذ حينها بدأ توافد المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من الأشخاص الذين لم يلحقوا بالتسجيل في الدفعة الماضية بحساب المواطن، حيث يسارعون في تقديم بياناتهم وهذا لقبولهم في أسرع وقت ممكن، حيث كما نعلم فإن عملية القبول تستغرق وقتا وهذا للتحقق من صحة اليبانات المدخلة من المسجلين، فتابعوا لتتعرفوا على طريقة التقديم الصحيحة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن نفاذ

وسنتابع معكم طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني الموحد، حيث واجه الكثير من المواطنين حسب ما جاءنا من الرسائل صعوبة في طريقة التسجيل العادية، وسنتابع معكم طريقة التسجيل باستخدام نفاذ، وهي طريقة أسهل قليلا من الطريقة العادية، ولكن يجب عليكم التأكد من توافر شروط حساب المواطن فيكم، فتابعوا معنا في الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي للتسجيل وهذا عبر الضغط على ca.gov.sa.

بعدها اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم اضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ.

سيذهب إلى صفحة تسجيل الدخول في موقع نفاذ الوطني.

أدخل رقم الهوية وكلمة السر ثم سجل الدخول.

سيعود بك مرة أخرى إلى الصفحة الخاصة بك في حساب المواطن، وهذا بدون أن تحتاج إلى عمل حساب جديد وانتظار كود وما إلى ذلك.

اضغط على استمارة الطلب الخاصة بك، كما هو موضح في المقطع.

أدخل كافة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح، وتأكد من صحة جميع البيانات الخاصة بك وبالسكن وبأفراد الأسرة.

حيث يتم التحقق من تلك البيانات، وفي حالة وجود أي خطأ قم يتم رفض طلبك.

قم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة منك، وهذا بعد تصوريها ورفعها في الموقع كما هو موضح في المقطع.

بعدها قم بإرسال الطلب.

وفي حالة اذا كنت تريد تحديث البيانات في الطلب الخاص بك، فقد تابعنا ذلك في مقال تحديث بيانات حساب المواطن.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

وفي حالة اذا كنت تريد معرفة المبلغ التقريبي الذي ستحصل عليه، يمكنك عمل ذلك عبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، حيث يمكنك الحصول على معلومة قد تفيدك، وهذا عبر الآتي: