نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن التقديرية 1443 portal.ca.gov.sa كم حساب المواطن الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن بإتاحة حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية؛ وذلك للتحقق من القيمة المستحقة للمستفيدين والمستفيدات، ويذكر أن صدر أمراً ملكياً بإعادة فتح باب التسجيل في

في حساب المواطن مرة أخرى، وبعد أن تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن عن إيداع مبالغ برنامج الدعم الحكومي الدفعة الحالية، يمكن الآن استخدام الحاسبة التقديرية؛ للتأكد من قيمة الاستحقاق بعد الإطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية ومطابقتها مع المودعة في الحساب البنكي.

واذا وجد اختلاف في القيمة المستحقة بعد التحقق منها من خلال الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، سوف يتم تقديم شكوى على قيمة حساب المواطن في المواعيد الرسمية المحددة من قبل البرنامج، حيث يتم تفعيل زر الشكوى بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

غرد حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد تدشين حاسبة دعم حساب المواطن الإلكترونية، حيث سيتم إطلاقها في نفس يوم الإعلان عن قيمة الاستحقاق، والانطلاق في إيداع مبالغ الدفعة الجارية لحساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات فورا، كما يتيح البرنامج استطاعة الاستعلام عن أسماء المقبولين عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كا يتم أيضا تفعيل أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية لكي يتمكن كل مواطن سعودي من معرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، ومن المقرر أن قيمة الاستحقاق تتوقف علي إجمالي عدد أفراد الأسرة ومقدار الدخل، وتم الإعلان عن إغلاق باب التسجيل في حساب المواطن أمام الراغبين في تسجيل حساب المواطن حتى مراجعة شروط الدعم من قبل البرنامج.

ويستقبل برنامج حساب المواطن طلبات تسجيل جديد بعد إصدار أمر ملكي ينص على اعادة فتح التقديم على البرنامج مرة ثانية، حيث كان يستقبل فقط إضافة مولود في حساب المواطن أو إضافة تابع، أما الآن فأصبح بإمكان المواطنين تسجيل جديد في حساب المواطن.

وبعد الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الحالية، أصبح بالإمكان التحقق من نتائج الأهلية الآن، كما يمكن الاستفادة من الحاسبة التقديرية وتسجيل طلب جديد في البرنامج.

كم حساب المواطن الجديد

أعلن من جانب برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الانطلاق في تطبيق التعديلات الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن من جديد، ومن المقرر أن يكون استحقاق المواطن وفق التعديلات الجديدة كالتالي:

عائل الأسرة 720 ريال.

التابع الذي يتعدى عمره 18 عام 360 ريال.

التابع تحت 18 عام 216 ريال.

وأكد البرنامج على أنه في حال فقدان أو تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد ولا يمكنه التسجيل في حساب المواطن لهذا السبب، فيمكنه تسجيل دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ومن ثم الضغط على زر الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم كتابة بيانات حساب أبشر الخاص بالمستفيد، ثم إدخال رمز التحقق أو كلمة المرور المؤقتة، وسيتم التحويل إلى الحساب الشخصي في برنامج حساب المواطن.