نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي بدون فوائد وشروط الحصول على القرض والأوراق ومزاياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الراجحي بدون فوائد وشروط الحصول على القرض من بنك الراجحي، يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، ولديها الكثير من الفروع في داخل المملكة وخارجها، ويقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من العروض والخدمات لعملائه ويقدم أشكال مختلفة من التمويل الشخصي، وأيضا القروض المختلفة ويعمل هذا شعيا منه لتقديم لعملائه كل الخدمات المطلوبة، ومن أهم هذه القروض هو الحصول على قرض بدون فوائد، ونظرا لمميزات هذا القرض فهناك العديد من الذين يبحثون على مواصفات هذا القرض، ولهذا سوف نقوم اليوم بشرح طريقة الحصول على القرض وأيضا أهم الشروط المطلوبة ليتم الحصول على القرض بسهولة، كما يمكنك التعرف أيضا علي شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا أو شراء ارض

قرض الراجحي بدون فوائد

يستطيع العميل القيام بطلب هذا القرض من قبل الرجحي عن طريق الاتصال برقم 8001241222 ليتم التواصل مع أحد ممثلي خدمة عملاء بنك الراجحي ثم إعطاء الموظف جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح، كما يستطيع العميل أن يقوم بطلب القرض بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي، أو من الممكن أن يقوم بزيارة فرع البنك القريب منه.

أهم الشروط المطلوبة للحصول علي القرض

هناك مجموعة من الشروط التي حددها مصرف الراجحي يجب أن يتم توافرها في العميل الذي لديه الرغبة في الحصول على هذا القرض من الراجحي. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

ينبغي أن تكون الجهة التي تقوم بطلب القرض تم اعتمادها سابقا من قبل البنك.

يشترط أن يكون عمر المتقدم علي القرض لا يتعدى ال65 عاما.

أن يتم تحويل الراتب الخاص بالمتقدم للقرض علي حسابه البنكي مباشرة. كما يجب تحضير خطاب للتأكيد علي عملية تحويل الراتب من قبل الهيئة التي يعمل بها.

ينبغي أن لا يقل راتب المتقدم للقرض عن 300 ريال في حالة القطاع العام. أما في حالة القطاع الخاص لا يقل الراتب عن 400 ريال.

كما يجب أن لا تقل مدة عمله في القطاع الخاص عن 6 أشهر. وإذا كان يعمل في القطاع العام فيجب ألا تقل المدة عن 3 أشهر. وفي حالة القطاع العسكري إذا كان على رتبة أكبر من الملازم فلا تقل المدة عن سنتين. وكذلك إذا كان أقل من ملازم فلا يجب أن تقل المدة عن 3 سنوات.

أهم الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

كما هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم إرفاقها كاملة لكي يتم الموافقة على الحصول على قرض الراجحي. ويمكننا عرض أهم هذه الأوراق كما يلي:

أولا يجب إحضار خطاب تعهد بتحويل الراتب من قبل الهيئة التي يعمل بها.

ويجب إحضار إثبات سكن.

ينبغي توفير مستند يتضمن رقم الرمز البريدي وصندوق البريد الشخصي.

ويشترط أن يقوم بتوفير كشف حساب من قبل البنك مختوم لنشاط آخر ستة أشهر.

كما يجب إحضار صورة من الهوية الوطنية او بطاقة الإقامة. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الراجحي الجديد 1443 أفضل قرض عقاري وشخصي وأهم الشروط والأوراق.

مميزات الحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي

حيث يقدم بنك الراجحي العديد من المميزات والفوائد المتنوعة والجديدة لعملائه. وكذلك عند حصول العميل على القرض من الراجحي بدون فوائد يتمتع بالعديد من المزايا. ويمكننا ذكر هذه المزايا كما يلي :

يتوافق القرض مع أحكام الشريعة الإسلامية

وكذلك من الممكن الحصول على قرض يصل إلي مليون ريال سعودي

فترة السداد تصل إلى 60 شهر

رسوم التمويل 500 ريال فقط

لايتطلب منك تحويل الراتب.

أهم أنواع قروض بنك الراجحي

يوفر مصرف الراجحي العديد من أنواع التمويل المختلفة لكي تتناسب مع كافة احتياجات العملاء وكذلك أعمارهم. ويمكننا عرض أهم أنواع القروض كما يلي: