انت الان تتابع خبر في سابقة هي الأولى من نوعها .. شاهد طريقة استقبال حارة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرئيس الامارات أثارت دهشة الجميع (صور + فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت وسائل اخبارية سعودية عن وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الذي رحب به وبمرافقيه في الاراضي السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية (الوزير المرافق) وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد الشامسي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك.