انت الان تتابع خبر السعودية تصدر تحذير خطير وعاجل من عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لكل مقيم أو مواطن يقوم بهذا الأمر الشهير .. تعرف عليه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان وزارة الداخلية السعودية تعهدت سابقا بالحفاظ على سرية هوية الشخص الذي يبلّغ من المواطنين والمقيمين وذلك عن جرائم الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية والخاصة عبر الاتصال بالمباحث الإدارية.

واعلنت الوزارة قبل سنوات في عدة تغريدات قام رواد مواقع التواصل باعادة نشرها في “تويتر”، أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها تعفيه من الجريمة، محذرةً من أن المشاركة في جريمة الرشوة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة يُعرض لعقوبة السجن والغرامة.

ووضحت الوزارة أن عرض الرشوة على الموظف العام يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لـ 10 سنوات والغرامة بمليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، مشيرةً إلى أن التزام مسؤولي المنشآت أو العاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يُجنبها الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.

ونوهت بأن تورط أي من موظفي المنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لمصلحة المنشأة يُعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.