نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الضمان الجديد 1443 وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية وشروط الضمان للموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المملكة السعودية قد وضعت شروط وضوابط تحدد المستحقين حتى يحصلوا على هذا المعاش، ولا بد أن تكون تلك الشروط مستوفاة من الشخص المتقدم حتى يحصل على الضمان، ولكن كثر التساؤل حول كم راتب الضمان الجديد لكل فرد حيث يتم احتسابه بناءً على عدة أمور وكل هذا سوف نتطرق إليه بالتفصيل.

كم راتب الضمان الجديد 1443

يشغل بال الكثيرين سؤال كم راتب الضمان الجديد والذي يتراوح ما بين 1000 ريال لـ 5000 ريال سعودي، ولكن يختلف على حسب عدد الأفراد وسوف نوضح كافة التفاصيل في الجدول التالي:

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف

إن نظام الضمان الجديد من الأنظمة المقررة من مجلس الوزراء السعودي، ولقد تم وضع شروط وضوابط لابد أن تكون متواجدة بالشخص الذي يرغب في الحصول على الضمان الاجتماعي، وهو يشمل فئات متعددة بالمجتمع ومنهم الموظفين، وإليكم شروط الضمان المطور للموظفين وهو كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

الإقامة بالشكل الدائم في أراضي المملكة ولا بد أن يكون متواجد سنة قبل التقديم.

توفر كافة الشروط بالمتقدم بالإضافة لشروط الصحة والتعليم والمسكن والخدمات الاجتماعية.

قيمة دخل الموظف إن كان مستقلاً أو حتى رب للأسرة تكن وفقاً للمحدد من الوزارة لا يزيد عن ذلك.

عدم كون المتقدم مشترك بالتأمينات الاجتماعية.

ألا يكون حاصل على أي دعم مقدم من وزارة الموارد.

موافقة الموظف أن يتم ضم 50 بالمائة من راتبه للمعاش.

تلبية المتطلبات حتى يحصل على الضمان من خلال وزارة الموارد.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

إن الهدف الذي يكمن وراء إنشاء نظام الضمان المطور وهو توسيع الدائرة لوصول الدعم للمستحقين، وهم الأشخاص الأكثر فقراً واحتياجاً، ولقد حدد النظام فئات من حقها أن تستفيد من الضمان وإليكم تلك الفئات وهي كالآتي:

رب الأسرة الذي يكون الدخل الخاص به أقل من المحدد من الوزارة.

الأرملة السعودية.

أرملة غير سعودية ولها أبناء جنسيته سعودية.

المرأة الغير سعودية التي تزوجت من رجل سعودي.

أبناء السيدة السعودية التي تزوجت من شخص غير سعودي.

أبناء الأرملة التي تتزوج من رجل أجنبي.

المرأة المطلقة المتزوجة من أجنبي

المعاقين.

أيتام لهم جنسية سعودية.

أرملة لديها أبناء تعولهم ولديها بطاقة تنقل.

الرجال والسيدات بسن الشيخوخة الغير قادرين على العمل.

مجهولي الأبوين.

يتيمة مجهولة الأب أو الأبوين معاً.

رابط التسجيل بالضمان

إن التسجيل بالضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد، وعليك أن تقوم بتقديم الطلب والإرفاق للمستندات التي تكون مطلوبة، ثم بعد ذلك يتم إرسال الطلب ويراجع من الوزارة، ويرسل إليه الرد إما بالقبول أو حتى رفضه وأتاحوا له إمكانية تقديم طلب اعتراض.