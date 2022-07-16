للمواطن والمقيم بموافقة فورية 20 ألف ريال بدون كفيل وبلا دفع رسوم

يحق الآن للمواطن السعودي والمقيم من الجنسيات المختلفة بالسعودية الحصول على تمويل بموافقة فورية وسريعة عند طلب التمويل الشخصي المتاح حاليًا بأفضل المميزات التمويلية عن طريق اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث وفرت الشركة في هذا العام الحالي التمويل بمبلغ يبدأ من 2000 ريال كحد أدنى ويصل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل ولكن تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة اليسر حيث يمنح للمواطن السعودي بدون كفيل أو ضامن سعودي حتى عشرون ألف ريال بخلاف المقيم بالسعودية يحصل على مبلغ عشرة آلاف ريال بدون الحاجة إلى كفيل لذلك يجب توفير جميع الإلتزامات والشروط للحصول على تمويل شخصي سريع بأقساط ميسرة حتى 36 شهر بلا دفع رسوم إدارية إضافية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في أراضي السعودية.

الإلتزامات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

في مقال اليوم سوف نوضح لكم الشروط الواجبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل حيث لابد من توفيرها بالكامل قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تلك التمويل ومنها توفير العمر المناسب عند التقديم الذي يبدأ من 22 عام على الأقل مع توفير إيضًا فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة وغيرها من الضوابط المطلوبة كالتالي:

شرط أساسي أن يكون المتقدمين يبلغون من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك ويصل إلى 60 سنه بموافقة شركة اليسر.

العسكري يمكن له التقديم على التمويل الشخصي الأصغر حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري في السعودية.

لابد من توفير جميع الشروط ومن أهمها أثبات فترة على رأس العمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين أو المقيمين في القطاع الخاص بالمملكة.

توفير عند طلب التمويل الشخصي الأصغر الحد الأدنى للدخل الثابت الشهري الذي يساوي 5 آلاف ريال سعودي بعد موافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.

أهم مزايا التمويل الشخصي خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل

وفرت شركة اليسر للتمويل الكثير من المزايا الهامة والمتاحة الآن للعملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة حيث تمنح الشركة التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل وبدون أشتراط دفع رسوم إدارية على التمويل الذي قد يصل إلى عشرون ألف ريال سعودي لذلك يرغب العديد من العملاء التعرف على جميع المميزات التمويلية المتوفرة عن طريق شركة اليسر للتمويل كالتالي بالتفصيل اليوم:

أمتاز التمويل الشخصي الأصغر بأنه بدون الحاجة إلى كفيل غارم عبر تمويل شركة اليسر.

التمويل بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

إيضًا التمويل الشخصي بلا دفع رسوم إدارية إضافية بموافقة شركة اليسر للتمويل.

تمويل إيضًا شركة اليسر بفترة سداد ميسرة حتى 3 سنوات كحد أعلى للسداد بالسعودية.

شركة اليسر تقدم الآن تمويل شخصي إسلامي متوافقًا مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية داخل السعودية.

ما هي المستندات والأوراق اللازمة للحصول على التمويل الشخصي الأصغر