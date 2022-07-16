أسرع تمويل شخصي ب50 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بالتقسيط

أسرع تمويل شخصي في السعودية من أهم الأمور الهامة التي يبحث عنها جميع الراغبين في طلب التمويل بالمملكة حيث وفرت شركة إمكان للتمويل للمواطنين السعوديين فرصة الحصول على التمويل الشخصي الميسر حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل كأحد أفضل المزايا المتوفرة لهم بالشركة ولكن يطلب تمويل إمكان التابع إلى بنك الراجحي بعض الشروط والضوابط اللازمة للتمويل ومنها توفير راتب شهري يساوي 4000 ريال على الأقل مع إحضار السجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر كذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط الشهري الميسر حتى 24 شهر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بموافقة الشركة في الوقت الراهن بالسعودية.

شروط الحصول على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان

أتاحت الآن شركة إمكان للتمويل في السعودية التمويل الشخصي المُصغر الذي يبدأ من مبلغ تمويل 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بفترة سداد ميسرة تصل إلى سنتين على الأكثر ولكن لكي يحصل العميل المتقدم السعودي الجنسية على تلك التمويل لابد من تطبيق كافة الشروط الأساسية كما يلي بالتفصيل:

شرط هام أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك عمر لا يقل عن 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

كذلك كأحد تعليمات شركة إمكان للتمويل عند التقديم الإلكتروني بالمملكة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دخل ثابت شهريًا لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي فأكثر للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر عبر شركة إمكان.

يطلب هذا التمويل توفير مدة زمنية داخل العمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

إحضار كذلك أثبات السجل الائتماني الجيد من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل في السعودية.

كافة مميزات الحصول على برنامج التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان

برنامج التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل من أهم البرامج التمويلية المتاحة الآن في السعودية حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كذلك بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة من سنه حتى سنتين لذلك هناك العديد من المزايا التمويلية المتوفرة عند طلب التمويل الشخصي بالشركة كما يلي بالتفصيل: