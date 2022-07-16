تمويل بـ5000 ريال سريع من سلفة بدون قيود 1443 الاستلام فوري بدون تحويل الراتب

5000 ريال قرض سريع من سلفة بدون قيود 1443 نناقش اليوم موضوع من أكثر المواضيع التي تخص الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهو شروط التقديم والحصول على تمويل بدون قيود من سلفة لعامنا الجاري 1443هـ وخطوات التسجيل على منصة سلفة السعودية الإلكترونية، حيث قام المصرف المركزي السعودي بتوفير قرض سلفة السريع للحصول على تمويل في غصون عدة دقائق من وقت التقديم والتمويل قيمته تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي وكل ذلك سنقوم بتقديمه لكم في سطور مقالنا التالية.

شروط الحصول على تمويل بدون قيود من سلفة 1443هـ

يمكنكم الحصول على تمويل بدون قيود من سلفة وفقًا لبعض المعايير والشروط التي تتمثل فيما يلي:-

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على قرض سلفة السريع سعودي الجنسية ويعيش داخل المملكة العربية السعودي.

سعودي الجنسية ويعيش داخل المملكة العربية السعودي. عمر المتقد يجب ألا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز سن الستين عام ويجب أن يكون لديه بطاقة وسجل ائتماني خاص به.

فترة عمل المتقدم يجب ألا تقل عن ثلاثة أشهر في قطاع المملكة الحكومي وعن ستة أشهر في قطاع المملكة الخاص.

الراتب الشهري للمتقدم يجب ألا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي وعدم وجود أي مشكلة تخص ملف التقديم لأن المشاكل قد تعرّض الطلب إلى الرفض.

خطوات الحصول على قرض شخصي من سلفة 1443هـ

وللتقديم على القرض السريع من سلفة يجب أن يتبع المتقدم عدة خطوات وتتمثل هذه الخطوات في كل مما يلي:-

ادخل على رابط المنصة الإلكترونية “ سلفة ” وقم بالنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

” وقم بالنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”. بعد ذلك قم بكتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بك في كل حقل من حقول الموقع بشكل صحيح.

تتمثل البيانات في رقم الهاتف المحمول والشهادة الوطنية التي تم تسجيله بها داخل وزارة الداخلية الإلكتروني من خلال منصة “أبشر”.

كما تتمثل في عنوان البريد الإلكتروني للمستفيد واسمه رباعيًا وبعدها يقوم باختيار كلمة مرور مناسبة.

ثم اسم مستخدم خاص به لاستخدامهم عند عملية تسجيل الدخول.

اقرأ كل شروط وأحكام المنصة الموجودة أمامك على صفحة المنصة الإلكترونية.

قم بالنقر على أيقونة “قبول الشروط” وبعدها انقر على أيقونة “تابع”.

مزايا الحصول على قرض من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة تمويل 5000 ريال سعودي لكل راغبي في ذلك ونظراً لما يقدمه التمويل من مزايا فأصبح الإقبال شديد على هذه المنصة ومن مميزاتها:-