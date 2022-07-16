صرف راتب الضمان الإجتماعي للزوجة بهذه الشروط والخطوات في السعودية 1443

صرف راتب الضمان الإجتماعي للزوجة من المواضيع الأكثر بحثًا على مؤشر البحث “جوجل” العالمي في الفترة الأخيرة هي شروط الضمان الاجتماعي المطور للزوجة لعام 1444هـ، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة الضمان الاجتماعي لفئات مجتمعية معينة والتي يتم تحديد مدى استحقاقيتها لراتب الضمان وفقًا لشروط ومعايير معينة، وسنوضح لكم كيفية الحصول على راتب الضمان وما هي أبرز الشروط بالنسبة لحصول الزوجة على راتب الضمان سواء كانت سعودية الجنسية أو أجنبية.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور للزوجة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدة شروط يتم من خلالها تحديد مدى استحقاقية المواطن لراتب الضمان (وهي الزوجة) والشروط هي كالآتي:-

يجب أن تكون الزوجة التي ترغب في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي سعودية الجنسية في الأصل والمنشأ.

في حالة أنها زوجة أجنبية (غير سعودية) فيجب أن تكون متزوجة من زوج سعودي ولها أبناء سعوديين منه.

يشمل ذلك المرأة الأرملة والمطلقة.

كما يجب أن يتحقق في الزوج جميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالتعليم والصحة لأبناءها.

التزام الفئات التي لا تستطيع العمل داخل الأسرة لكل برامج التدريب التي حددتها الوزارة.

يجب ألا تكون الزوجة لديها أي سجل تجاري أو مهني.

الدخل الشهري الخاص بالزوجة يجب أن يكون أقل من 1100 ريال سعودي وهو الحد الأدنى لراتب الضمان الاجتماعي.

يشترط إقامة الزوجة السعودية أو الأجنبية بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية كما يشترط عدم وجود أي أصول عريقة لها.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية راتب الضمان الاجتماعي المطوّر

بالنسبة للاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق لراتب الضمان الاجتماعي يجب أن يمر المستعلم بعدة خطوات كالآتي:-