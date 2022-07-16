متى تعلن أهلية حساب المواطن 1444 الدفعة 57 شهر محرم لمستحقي الدعم بالسعودية

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عمر شويل - جدة متى تعلن أهلية حساب المواطن للمستحقين مستوفي الطلبات مكتملي الأهلية المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق من قبل برنامج حساب المواطن ca.gov.sa الدورة 57 شهر أغسطس 2022 والتي من المقرر صرفها وفق الموعد الدوري الشهري يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 الموافق 12 شهر محرم 1444، ومن المتوقع صدور نتائج اهلية حساب المواطن خلال الأسبوع المقبل بعد يوم 22 يوليو 2022، والجدير بالعلم أن بعد فتح التسجيل لمواطنين جدد بالبرنامج لم يتم تحديد موعد لوقف التسجيل ولكن تم التأكيد على المواطنين المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق بسرعة التسجيل.

متى تعلن أهلية حساب المواطن ca.gov.sa لمستحقي الدعم الدورة 57 للعام ١٤٤٤

إضافة لما سبق فقد أعلن برنامج حساب المواطن بالمملكة عبر تويتر ردًا على تساءل أحد المستفيدين الجدد من الدعم عن المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس في البرنامج وكان مفاده التالي:

” أن المواطن قام بالتسجيل أو إعادة تقديم الطلب فهل ستتم دراسة أهليته بالبرنامج لدورة أغسطس 2022؟ “

وجاء رد برنامج حساب المواطن كالتالي:

” أنه في حال اكتمال التسجيل أو إعادة الطلب قبل يوم 16 يوليو 2022 فسيتم دراسة أهلية الاستحقاق لدورة أغسطس 2022 ”



طريقة إضافة الأبناء إلى حساب زوج الأم في برنامج حساب المواطن 2022

كذلك بإمكان زوج الأم إضافة الأبناء إلى حسابه ببرنامج حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول إلى الرابط الرسمي الإلكتروني برنامج حساب المواطن.

يلي ذلك إدخال كافة بيانات رب الأسرة المستفيد من دعم حساب المواطن.

المستفيد من دعم حساب المواطن. أيضًا القيام بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب بيانات التابعين.

بعد ذلك القيام بارفاق كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالأم وكذلك ارفاق مستند صك الولاية أواثبات إحتضان.

وكذلك ارفاق مستند أواثبات إحتضان. كذلك قم بالضغط على الخانة المخصصة بالإجراءات على يسار الصفحة والدخول في خانة إضافة تابع.

على يسار الصفحة والدخول في خانة في النهاية النقر على أيقونة حفظ البيانات ليتم التأكيد طلب إضافة التابعين.

طريقة حذف تابع من حساب المواطن ١٤٤٤ ca.gov.sa بالمملكة

في الختام بإمكان المواطن المستفيد من الدعم القيام بحذف تابع من حسابه بخطوات بسيطة كالتالي: