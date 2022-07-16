كم الطول المطلوب في الأمن البيئي 1444؟.. رابط تقديم الامن البيئي 1443 عبر أبشر للتوظيف absher.sa

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عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان من اللجنة المسؤولة عن الطول المطلوب بالأمن البيئي السعودي، ولقد أعلنت عن بعض الشروط المحددة التي لابد من توفرها بالأشخاص المتقدمين للوظيفة ومن ضمنها الطول، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح كم الطول المطلوب في الأمن البيئي بالتفصيل.

كم الطول المطلوب في الأمن البيئي 1444؟

إن الطول المطلوب حتى يتمكن الشخص من الدخول للأمن البيئي بعام 1444 هو أكثر من 168 سم، فاللجنة المنظمة قد حددت شروط لابد من توفرها بالشخص ومن ضمنها كان شرط الطول، وعليه يتم تحديد إن كان الشخص مناسباً لهذه الوظيفة أم لا.

شروط الأمن البيئي

لقد تم تحديد بعضاً من الشروط لابد أن تكون متوفرة بالأفراد الذين يتقدموا لوظائف قوات الأمن البيئي، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص المتقدم يحمل جنسية سعودية.

ضرورة كون الزوجة للشخص المتقدم ذو جنسية سعودية.

عمر المتقدم يكون 17 أو أكثر وصولاً إلى 40 لا يسمح بأكثر من ذلك.

الطول يكون أكبر من 168 سم.

الطول يكن متناسق مع الوزن.

عدم كون المتقدمة ملتحق بأي وظيفة حكومية.

ضرورة كون المتقدم حاصلاً على الثانوية أو حتى ما يعادلها من السعودية.

عدم كون المتقدم مفصول من أي القطاعات العسكرية داخل السعودية.

كيفية التسجيل بالأمن البيئي

لكي تتمكن من التسجيل بالوظائف الخاصة بقوات الأمن عليك أن تتأكد من أن كافة الشروط متواجدة بك، ولابد من القيام بالتسجيل بالشكل الصحيح واتباع التعليمات اللازمة لذلك وهي كالآتي: