الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة عبر وزارة العمل mol.gov.sa وأبشر تعديل مهنة بالخطوات absher.sa

إن الاستعلام عن التغيير للمهنة عبر استخدام رقم الإقامة من الخدمات الموفرة عن طريق وزارة الموارد السعودية لكافة المقيمين بها، ووضعت شروط لابد من الالتزام بها حتى يتم هذا الأمر، ومن خلال مقالنا سنساعدك في تقديم طريقة الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة.

الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة

بإمكان الأشخاص أن يقوموا بالاستعلام عن التغيير للمهنة من خلال رقم الإقامة، وإليكم الطريقة الصحيحة لذلك وهي كالآتي:

تدخل لموقع وزارة العمل.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تضيف بيانات الدخول بالأماكن الصحيحة من اسم المستخدم وكلمة السر.

تضغط على خانة الخدمات المتاحة بالصفحة الرئيسية.

تنقر فوق كلمة استفسارات.

تضغط على كلمة الاستعلام عن القادمين.

تعرض أمامك صفحة الويب المتضمنة كافة البيانات الراغب في الاستعلام عنها.

تدون رقم الإقامة بالمكان الصحيح له.

تضغط على خانة استعلام عن المهنة.

شروط تغير مهنة الوافد

وزارة الموارد قد حددت بعضاً من الشروط لابد أن تكون متوفرة بالأشخاص الراغبين في التغيير للمهنة داخل المملكة، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

إتمام تأكيد التغيير للمهنة بعد مرور ثلاث شهور هذا أقل شيء بالمهنة التي كان يعمل بها.

عدم وجود أي مخالفات على الشخص مقدم الطلب.

تغيير المهنة يكون مدرج بالمهن المسجلة بمكتب العمل.

توافق كافة البيانات التي تم إدخالها بشكل إلكتروني مع الأشياء التي تم تدوينها بمكتب العمل.

تصريح الإقامة يكون ساري بالصلاحية.

تحصل على الموافقة من قبل وزارة العمل على طلب التغيير للمهنة الجديدة.

التواجد بالمملكة السعودية وقت تغيير الخدمة

بالنسبة للمنشأة التي يعمل بها ترخيصها تكون سارية بحال الاشتراك بخدمة العنوان الوطني.

أن يكون النطاق الخاص بالمنشأة بلاتيني أو حتى أخضر.

عدم تواجد مخالفات تكون على صاحب المنشأة أو المنشأة نفسها.

تدفع رسوم الخدمة من خلال الدفع الإلكتروني المعتمد.

تغيير المهنة عبر منصة أبشر

بإمكانك أن تقوم بتغيير المهنة الخاصة بالوافد من خلال منصة أبشر، وإليكم خطوات التغيير للمهنة وهي كالآتي: