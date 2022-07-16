نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444 تعرف علي الموعد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية من قبل وزارة الحرس الوطني السعودية، تعد كلية الملك خالد العسكرية أحد الكليات الهامة التي تتولي تخريج دفعات لحماية أمن والدفاع عن البلاد، فهي من أهم الكليات العسكرية الموجودة بالسعودية، والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى ١٨/١٢/١٩٨٢ علي يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأخذت في التطور لتنمية القدرات العسكرية لدي الشباب ليكونوا مؤهلين لحماية والحفاظ على حدود البلاد، ومع بداية التقديمات لعام ١٤٤٣ يتساءل الكثير عن شروط التقديم وموعد التقديم للكلية وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم الشروط للتقدم بكلية الملك خالد العسكرية.

موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية

أعلنت وزارة الحرس الوطني علي فتح التسجيل بكلية الملك خالد لحاملي الثانوية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الجامعية، وقد حددت الوزارة المواعيد التالية:

سوف يبدأ التقديم يوم الاثنين المقبل الموافق 19-12-1443 في الساعة العاشرة صباحًا.

علي ان ينتهي يوم السبت الموافق 24-12-1443 في الساعة الحادية عشر صباحًا.

شروط التقديم بكلية الملك خالد

شروط التقدم للالتحاق بالكلية العسكرية للملك خالد، والتي لأبد من توفرها في الشخص المتقدم، هي كالتالي:

لابد على الشخص المتقدم أن يكون حامل جنسية سعودية، ومقيم بالمملكة العربية السعودية ويعد ذلك من الشروط للتقدم بالالتحاق بالكلية.

يعد من الشروط الأساسية أيضا للالتحاق أن يكون من حاملي الشهادة الثانوية.

أن يكون الشخص المتقدم سليم بدنيا وصحيا من أي أمراض نفسية أو جسدية لا يوجد أي أعاقة جسدية في جسمه.

ألا يكون على الشخص المتقدم أي عقوبة أو تهرب من الخدمة العسكرية وحسن السير والسلوك والسمعة أي يكون ذو سمعة طيبة.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 13, 2022

رابط التقديم لجنة القبول والتسجيل kkmar.gov.sa

كما انها صرحت انه من الضروري ان يقوم المتقدم بتعبئة جميع الحقول بصورة صحيحة.

ضرورة الالتزام بوجود حساب للمتقدم علي أبشر حتي يستطيع المتقدم الدخول من خلال النفاذ الوطني.

صرحت الوزارة انه سيتم إضافة درجات كل من التحصيلي، كفايات اللغة الإنجليزية، والقدرات بصورة آلية عبر المركز الوطني للقياس.

كم تبلغ رواتب طلاب وخريجي كلية الملك خالد

تعد هذه الكلية من أهم الكليات العسكرية التي يرغب الجميع من الطلاب في التقدم إليها حيث أن لها الكثير من المميزات، ويتساءل المواطنين عن قيمة الرواتب للطلاب قبل التخرج، وأيضًا كم يقدر الراتب بعد التخرج، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع التالي: