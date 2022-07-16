نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افعل هذا الأمر قبل أى شئ.. حساب المواطن يصدر تنبيه هام قبل القيام بالتسجيل للمستفيد الجديد أو تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طالب حساب المواطنين الراغبين في التسجيل في الحساب كمستفيدين جدد للبرنامج أو مستفيدين سابقين يرغبون في تحديث البيانات أنه يجب عليهم الإفصاح بشكل تفصيلي عن كامل الراتب الحاصلين عليه شامل راتب التقاعد والتأمينات خاصة عند تسجيلك للمرة الأولى أو في حالة تحديث بياناتك الخاصة بالحساب حيث يجب عليك كتابة إجمالي الدخل الكامل لك بما في ذلك العلاوات والبدلات الخاصة بك .

ومن الجدير بالإشارة إلى أن حساب المواطن لا يتلفت إلى القروض والالتزامات المالية المحددة ولا يدخل راتب الضمان الاجتماعي ضمن فئة الإفصاح عن الدخل .

إعلان صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي

وعلى صعيد متصل أوضح الحساب أن نتائج الأهلية يتم الإعلان عنها شهريا من خلال حسابك في حساب المواطن حتى يتم التعرف على حالة الأهلية الخاص بك .

تحديث البيانات على حساب المواطن

ومن جانبه قال حساب المواطن أن عملية التحديث الخاصة بالبيانات لن تكون إلزامية لك إلا في حالة تواجد وضع طارئ يستوجب عليك تغير البيانات الخاص بالمستفيدين وذلك من خلال تفاصيل الطالب الخاص بكم ويتم مراجعة البيانات من قبل مسؤولي حساب المواطن ودراسة حالة الأهلية الخاصة بك وإبلاغه بالنتيجة

مكافأة الزوجة الطالبة هل تعتبر من دخل الأسرة

ومن جانبه أوضح حساب المواطن أن المكافآت الخاصة بالطلاب يجب عليك الإفصاح عنها ضمن الدخل وذلك من خلال اختيار الحالة الوظيفية ومن ثم اختيار طالب ثم تفاصيل الطلب وبيانات التابعين وبعد ذلك الانتقال إلى الإفصاح عن الدخل وأضافت دخل للتابع كنوع من الدخل ويعتبر حساب المواطن من أهم البرامج الخاصة بالضمان الاجتماعي في الوطن العربي وذلك منذ أنطلاقه في السنوات القادمة حيث إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تستخدم الحساب وعدد من الخدمات الضمانية الأخرى من أجل إيصال الدعم إلى كل مستحق في المملكة العربية السعودية والارتقاء بالأسرة السعودية ودعمها في ظل الوضع الاقتصادي العالمي .

ومن الجدير بالإشارة أن أنه تم فتح باب التسجيل من جديد في حساب المواطن منذ فترة قصيرة وذلك قبل عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بزيادة الدعم المخصص للبرنامج .