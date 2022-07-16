التسجيل في العنوان الوطني من الجوال 1444.. تعرف على الخطوات

التسجيل في العنوان الوطني بشكل إلكتروني عن طريق الجوال من الخدمات التي أتاحتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها لتسهيل وصول الشحنات، مع العلم أن المواطن يمكنه الحصول على عشرة عناوين وطنية على الأكثر بشكل مجاني تمامًا وبدون أي رسوم، وفي المقال ومن خلال موقع ثقفني نوضح طريقة التسجيل وخطوات تحديث بيانات العنوان الوطني.

كيفية التسجيل في العنوان الوطني 1444

يمكن للمواطن في كافة مناطق المملكة العربية السعودية من تسجيل بياناته في العنوان الوطني من خلال إتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:-

أولاً يتم الدخول مباشرة على موقع العنوان الوطني الإلكتروني الرسمي. ثانيًا يتم النقر على “تسجيل العنوان”. ثم يتم النقر على خيار “تسجيل الأفراد”، ثم “تسجيل جديد”. بعدها يتم قراءة كافة الشروط والأحكام والضغط على علامة الموافقة عليها. ثم يقوم المستخدم بتفعيل الموقع الجغرافي على الهاتف الجوال الخاص به ليتم تحديد الموقع أوتوماتيكيًا. كما يمكن أن يتم تحديد العنوان بشكل يدوي من خلال إدخال المدينة، الحي، المنطقة، ورقم المبنى. من ثم يتم النقر على “التحقق من العنوان الوطني”، وبعدها يتم إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم يتم كتابة الجنسية، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الوحدة، والنقر على زر “التالي”. وأخيرًا يتم إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة والنقر على “التالي”.

طريقة تحديث العنوان الوطني بشكل إلكتروني

أعلنت الحكومة السعودية عن إمكانية تحديث بيانات العنوان الوطني بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب إلى المصلحة الحكومية وإهدار الوقت والجهد، ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:-