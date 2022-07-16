اسعار المكيفات السبلت السعودية 2022 من أكثر الأمور التي يتم البحث عليها خلال الفترة الحالية تزامنًا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث يتم البحث عن المكيفات الهوائية الأعلى جودة والأقل سعرًا، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني أسعار مختلف أنواع التكييفات في المملكة العربية السعودية.

اسعار المكيفات السبلت السعودية

نوضح من خلال الفقرات التالية أسعار المكيفات الهوائية في الأسواق السعودية، والتي تتمثل فيما يلي:-

مكيف سبلت منفصل ميديا إليت بلس 18000 BTU بسعر 2699 ريال.

مكيف سبلت جري بولار سارك بقوة 18000 وحدة تبريد بسعر 2749 ريال.

تكييف سبلت تبريد وتسخين من زامل 18000 بسعر 2729 ريال.

مكيف ونسا DLX سبلت الجداري بسعر 1899 ريال.

مكيف سبلت جداري ونسا بارد وساخن بقوة 18000 وحدة بسعر 2299 ريال.

تكييف سبلت جداري بارد وساخن بقوة 21000 وحدة بسعر 2999 ريال.

مكيف سبلت منفصل ميديا إليت بلس 23100 بي تي يو بسعر 2899 ريال.

مكيف سبلت تبريد جراي بولار 11600 وحدة بسعر 2099 ريال.

تكييف سبلت تبريد جراي بولار 27200 وحدة بسعر 4399 ريال.

مكيف سبلت جداري تبريد 21400 وحدة ماندو بلس بسعر 2899 ريال.

مكيف سبلت جداري فريس ال جي تبريد وتسخين 1800 وحدة بسعر 3219 ريال.

تكييف سبلت ماندو BTU بقوة 31400 وحدة تبريد وتسخين بسعر 4499 ريال.

مكيف هوائي ساخن وبارد سبلت جداري 19000 وحدة بسعر 4279 ريال.

مكيف سبلت جداري ونسا DLX بقوة 22000 وحدة بسعر 2599 ريال.

اسعار المكيفات السبلت ماركة هايسينس

تعتبر ماركة هايسينس من أشهر ماركات التكييفات على مستوى العالم، وفيما يلي نستعرض الأسعار:-

مكيف سبلت بارد وساخن 18000 وحدة بسعر 2569 ريال.

مكيف سبلت ساخن وبارد 22000 وحدة بسعر 3999 ريال.

تكييف هواء سبلت تبريد وتسخين 27200 وحدة بسعر 3999 ريال.

اسعار المكيفات السبلت من توشيبا وال جي

من المعروف أن توشيبا من الماركات العالمية المشهورة، وفيما يلي أسعار المكيفات:-