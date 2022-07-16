نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين 1444؟ والاستعلام عن راتب التقاعد عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإفصاح عن الشروط الخاصة بالضمان للأشخاص المتقاعدين من خلال وزارة الموارد، حيث أنه من المهم أن يتم معرفة الشروط للأشخاص المتقاعدين الراغبين في أن يحصلوا على راتب الضمان، فالحكومة لا تنسى أبنائها الذين قاموا بخدمة الوطن، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين

إن وزارة الموارد قد حددت شروط لكي يتمكن الأشخاص المتقاعدين العسكريين من أن يحصلوا على راتب الضمان، وإليكم تلك الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون العسكري المتقاعد مواطن سعودي.

التواجد بالمملكة بالشكل الدائم.

عمر العسكري 60 عام أو أكثر لا يقل عن ذلك.

أن يكون هذا العسكري المتقاعد ضمن الفئات المحدودة بالدخل والمستحقة للحصول على راتب الضمان.

أن يقدم طلباً حتى يحصل على المساعدة والمقدمة للفئات التي تكون أكثر احتياجاً.

يقدم طلب للحصول على راتب الضمان للأشخاص العسكريين بالشكل الإلكتروني.

لابد من رفع جميع المستندات المطلوبة من الشخص العسكري لكي يحصل على راتب الضمان.

ألا يكون الشخص العسكري ممتلك لأي سجل تجاري أو حتى رخصة تجارية.

الاستعلام عن راتب الضمان للمتقاعدين

بإمكان العسكريين المتقاعدين أن يستفيدوا من الضمان ويستعلموا عن البيانات الخاصة به من خلال الاتباع لبعض الخطوات التالية:

تذهب لصفحة الاستعلام عن الضمان.

تكتب رقم السجل المدني.

تضيف رقم الضمان للشخص المستفيد.

تدخل رمز التحقق.

تضغط على خانة عرض.

بعد ذلك سترى جميع البيانات التابعة للضمان الاجتماعي والخاصة بالشخص المستعلم.





طريقة التقديم على الضمان

بإمكان العسكريين السعوديين الذين تقاعدوا أن يقوموا بالتقديم للحصول على راتب الضمان، ولكن لابد أن تكون كافة الشروط متوفرة بهم، وإليكم الطريقة الصحيحة للتقديم وهي كالتالي:

أولاً تنتقل لبوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد.

تدخل بعد ذلك للخدمات الإلكترونية.

تنقر على التقديم الآن.

تدخل البيانات التي يتم طلبها حتى تتمكن من التقديم.

ترفع مستندات التقديم.

تضغط على تقديم الطلب وهذا يكون بعد الانتهاء.

يتم بعد ذلك مراجعة هذا الطلب وينتظر المتقدم إلى أن يتم الرد عليه.





فئات مستهدفة للضمان الاجتماعي

هناك لائحة متضمنة للفئات المستحقة والمستهدفة للضمان الاجتماعي، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي: