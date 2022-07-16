نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار مطعم البيك الجديدة 2022 في المقال التالي

اسعار مطعم البيك الجديدة من الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بسبب شهرته الواسعة التي يحظى بها داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وفي المقال نستعرض المنيو والأسعار الجديدة. اسعار مطعم البيك الجديدة نقدم أسعار وجبات مطعم البيك في الفقرة التالية:- وجبة بيج ماك الحار بسعر 11.5 ريال سعودي.

وجبة بيج ماك العادي بسعر 11.5 ريال.

دجاج مسحب عدد سبع قطع بسعر 10.5 ريال.

وجبة دجاج عدد 8 قطع بسعر 14 ريال سعودي.

مقبلات دجاج مسحب أصابع بسعر 4 ريال سعودي.

الخبر بسعر 1.5 ريال سعودي.

صلصة الكوكتيل بسعر 1.25 ريال.

الذرة بسعر 5 ريال سعودي.

بطاطس حجم صغير بسعر 4 ريال.

بطاطس حجم كبير بسعر 5 ريال.

سلطة الملفوف بسعر 4 ريال.

حمص بسعر 4 ريال سعودي.

وجبة عبارة عن 8 قطع جمبري جامبو بسعر 29 ريال.

وجبة جمبري جامبو عبارة عن عشر قطع بسعر 40.5 ريال.

ساندوتش جمبري بسعر 15 ريال. أسعار ساندوتشات وعصائر البيك فيما يلي أسعار العصائر والآيس كريم والساندوتشات في البيك:- عصير برتقال طازج بسعر 2 ريال.

بولة آيس كريم فانيلا بسعر 2 ريال سعودي.

بولة آيس كريم فراولة بسعر 2 ريال.

آيس كريم شوكولاته بسعر 2 ريال.

عدد 3 شرائح من الخبز بسعر 1.5 ريال.

ساندوتش البيض بسعر 4 ريال.

ساندوتش البيض بالجبن بسعر 5 ريال سعودي.

قيمة ساندوتش الفلافل 5 ريال.

وجبة البطاطس مع الثومية بسعر 5 ريال.

فيليه السمك الحار بسعر 13 ريال. أسعار وجبات البيك في السعودية فيما يلي نستعرض أسعار الوجبات:- وجبة السوبر فاميلي عبارة عن 18 قطعة دجاج و3 ثومية وبطاطس حجم كبير وكول سلو وبيبسي و10 قطع خبز بسعر 50 ريال.

وجبة الوليمة عبارة عن 21 قطعة من الدجاج وبطاطس حجم كبير وكولسلو وعدد 3 ثومية ولتر بيبسي وعدد 12 قطعة خبز بسعر 60 ريال.

الوجبة الشقية عبارة عن قطعة كبيرة من الدجاج وقطعة خبز وكاتشب وبطاطس بسعر 4 ريال.

الوجبة العائلية عبارة عن عدد 12 قطعة دجاج وبطاطس حجم كبير وعدد 2 من الثومية والكلوسلو ولتر بيبسي وعدد 6 قطع من الخبز بسعر 30 ريال.

وجبة الريزو عبارة عن أرز مضاف إليه صدور الدجاج المقرمشة مع الصوص الحار أو البارد حسب الرغبة بسعر 4.05 ريال سعودي.

وجبة سوبر البيك عبارة عن أرز بسمتي وعدد 4 قطع دجاج مع الصوص البارد أو الحار وسلطة كلوسلو بسعر 15 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اسعار مطعم البيك الجديدة 2022 - ثقفني

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