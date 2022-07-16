نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور نوضحه للمهتمين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حيث يتساءل كثير من المواطنين داخل المملكة السعودية عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والذي يعد أحد البدائل والحلول الفعالة التي اتاحتها الحكومة داخل الأراضي السعودية، كوسيلة لمساعدة بعض الأفراد والأسر التي تقطن داخلها، حيث يتم التسجيل داخل هذا النظام بشكل إلكتروني، وفي حال تم قبول الطلب يتم صرف معاش شهري للمستحقين، تابعونا خلال هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور أحد البرامج التي تقوم باستهداف فئة معينة من الجمهور، حيث يستهدف النظام الأسر الأكثر احتياجا حتى يمكنهم الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من قبل هذا النظام، حيث يساهم الضمان الاجتماعي المطور في توفير حياة كريمة لكافة المستحقين، بالإضافة إلى توفير معاش شهري يمكنهم من سد احتياجاتهم المعيشية، كما أنه يساهم في تحويل الأفراد من أسر مستهلكة إلى أشخاص منتجين، وذلك من خلال توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهل وطبيعة الأفراد المتقدمين، وذلك من خلال التعاون القائم بين كل من وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد بالمملكة السعودية.

أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في النظام: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في النظام: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) November 20, 2021

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

تتطلب عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اتباع مجموعة من الخطوات والتي يمكن تلخيصها من خلال النقاط التالية:

يلزم الدخول إلى رابط التسجيل في لضمان الاجتماعي المطور الموجة على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال منصة الحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa .

يلزم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

النقر على خيار “إنشاء حساب جديد”.

تظهر عدة خيارات يتم اختيار “حماية المعاشات”.

بمجرد استكمال هذه الخطوات يتم الضغط على رمز تسجيل الدخول.

لابد من تحديد مكتب الضمان الأقرب إليك.

يلزم تحديد الفئة التابع لها المتقدم.

يجب تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بصورة صحيحة وبكل دقة.

يجب على المتقدم قراءة كافة الشروط والأحكام الموجودة على الموقع ثم الموافقة عليها.

أخيرا يتم الضغط على خيار “إرسال”.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

نتيجة لتزايد البحث عن الرابط الخاص بالتسجيل عبر النظام، أتاحت الوزارة رابط يمكن من خلاله إتمام عملية التسجيل، ويمكن توضيحه من خلال الآتي:

الرابط الخاص بالتسجيل sbis.hrsd.gov.sa .

يلزم اتباع كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) April 23, 2022

شروط الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة السعودية بفرض عدد من الشروط الواجب توافرها في كل من يريد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

يشترط على الموظفين المتقدمين أن يكونوا حاملي للجنسية السعودية.

يتم استثناء عدة فئات ومن ضمنهم المرأة الغير سعودية ومتزوجة من رجل سعودي.

بالإضافة إلى الأرامل الغير سعوديات وكذلك المطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين.

هذا النظام يستهدف أيضا الأيتام والأفراد المعاقين الذين لا يمكنهم العمل وكسب المال.

يشترط أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى للأجور أي أقل من 1100 ريال سعودي.

يلزم عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات ذات أصول مادية، مثل العقارات والسيارات وغيرها.

يشترط عدم إقامة المتقدم داخل أي من دور الرعاية أو المستشفيات الحكومية، أو أي مؤسسات تقوم برعايتها الحكومة.

عقوبات مخالفة شروط الضمان الاجتماعي المطور

فرضت الوزارة غرامة مالية على كل من لم يلتزم بالشروط المفروضة من قبل النظام، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

يتم فرض عقوبة تقدر بـ 5 آلاف ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى حوالي ثلاثة أشهر، على كل من يقوم بصرف الراتب ولا ينفق على أسرته.

كما يتم فرض عقوبة تقدر بـ 10 آلاف ريال سعودي أو سجن لمدة تصل إلى عام أو كلاهما معا، لكل من يحصل على راتب الضمان الاجتماعي المطور وليس أهلا له.

كما يمكنك استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للتعرف على الدعم المستحق بعد اجراء عملية حسابية بطريقة إلكترونية.