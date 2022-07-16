نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر يوم في عروض وخصومات اكسترا السعودية على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات اكسترا السعودية على الجوالات، شركة إكسترا من أكبر الشركات داخل المملكة العربية السعودية والتي تخصصت في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأسعار مخفضة وبماركات عالعالمية وعالية الجودة مع تقديم ميزة التقسيط لحاملي البطاقات الإئتمانية.

عروض شركة إكسترا على الجوالات

يقدم اكسترا السعودية خصومات كبيرة ومميزة على الجوالات وتضم الخصومات مجموعة كبيرة من الجوالات وماركات مختلفة من الجوالات ومنها جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.7 بوصة متوفر مع هدية Galaxy Buds2 مجانا.

متاح جوال سامسونج جالكسي إيه 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي بحجم شاشة 6.7 بوصة مع توافر samsung type C super fast Adapter 25 W هدية مجانية، كما يوجد تخفيض على جوال سامسونج جالكسي إم 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.7 بوصة متوفر باللون الأسود.

تخفيضات اكسترا على الجوالات

كما يوجد تخفيض كبير على جوال سامسونج جالكسي إس 22 ألترا بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 12 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.8 بوصة متوفر باللون الرمادي مع توافر هدية مجانية Galaxy Watch4، ومتوفر جوال سامسونج جالكسي إس 22 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.1 بوصة متوفر باللون الأسود.

كما يوجد خصم كبير على جوال شاومي 11 لايت إن إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.55 بوصة متوفر باللون الوردي، كما متوفر خصم على جوال شاومي ريدمي نوت 11 برو بلس 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.67 بوصة متوفر باللون الأخضر.

المزيد من تخفيضات اكسترا على الجوالات

ويوجد تخفيض على جوال لافا بينكو إم 700 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام بحجم شاشة 7.0 بوصة واي فاي متوفر باللون الذهبي، كما يوجد تخفيض على جوال هواوي نوفا 9 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.57 بوصة متوفر باللون الأزرق.

تخفيض على جوال هونر 50 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.57 بوصة متوفر باللون الأخضر.

متوفر جوال موتورولا جي 22 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأزرق.

متواجد جوال سامسونج جالكسي إس 22 بلس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.6 بوصة متوفر باللون الأبيض.