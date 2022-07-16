نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن القضايا برقم الهوية والاسم عبر وزارة العدل السعودية moj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية الخدمات الإلكترونية بشأن الاستعلام عن القضايا، وتُقدم تلك الخدمات عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة مجانًا دون أي تكاليف، كي تتمكن من الاستفسار عن كافة التفاصيل القضائية عبر الإنترنت دون بذل مجهود، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح الطرق المحددة للاستعلام، وأيضًا الخطوات الواجب إتباعها لمتابعة القضايا.

الاستعلام عن القضايا

يمكنك الاستفسار عن حالة القضايا، أو الرقم الخاص بالقضية، وكافة التفاصيل التي ترغب بها عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل، ويتم ذلك وفقًا لخطوات محددة لتسهيل عملية الاستعلام، وتتخلص تلك الخطوات فيما يلي:

الدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل السعودية.

سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع وبها عدة خيارات، عليك باختيار الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

يتطلب الضغط على خانة الاستعلام الظاهرة أمامك، ثم عليك بتسجيل دخولك من خلال اسم المستخدم، ورقم المرور.

بعد ذلك لا بد من اختيار نوع القضية الُمستعلم عنها، ثم الضغط على الاستعلام عن الحالة.

سوف يظهر كافة البيانات المتعلقة بالقضية عبر شاشة الموقع.

كيف يتم استعلام عن قضية برقم الهوية؟

تشمل الخدمات التي قدمت من وزارة العدل لجميع المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة إمكانية الاستفسار عن تفاصيل القضايا من خلال رقم الهوية الخاص بهم، ويتم ذلك وفقًا للخطوات الآتية:

الدخول على الرابط المخصص لوزارة العدل السعودية.

بعد ذلك ينبغي تحديد اختيار الخدمات الإلكترونية.

سوف يظهر أمامك عدة خيارات بشأن الاستعلام القضائي، عليك بالضغط على الاستعلام بواسطة رقم الهوية.

عليك بتحديد نوع القضية محل الاستعلام، سوف تظهر أمامك الصفحة الخاصة بالاستعلامات.

بعد ذلك ينبغي تحديد نوع هويتك، إذا كانت هوية مواطن سعودي، أو هوية مقيم، ثم أدخل رقمها كاملًا.

قم بإدخال بياناتك في الخانات المخصصة لها.

أعد كتابة رمز التحقق صحيحًا كي تتمكن من المتابعة.

سوف تظهر تفاصيل القضية كاملةً عبر الشاشة.

في ختام مقال الاستعلام عن القضايا، قمنا بعرض الطرق الإلكترونية التي ينبغي عليك اتباعها للاطلاع على تفاصيل القضايا الخاصة بك، كما عرضنا الخطوات الإلزامية للاستعلام بواسطة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمواطنين، والمقيمين على الأراضي السعودية.