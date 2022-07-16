نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول وزارة الدفاع النهائي 1443 وأهم شروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع يمكنك التسجيل فيها وذلك من خلال الدخول على رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1443، فلقد تم الإعلان من قبل الجهات المختصة على بدأ التسجيل منذ 15 مايو 2022 ، وذلك يشمل الخريجين الذين قد حصلوا على درجة البكالوريوس، وسوف نعرض لكم رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1443.

رابط نتائج قبول وزارة الدفاع 1443

لقد بدأ التسجيل وفقًا للموعد المعلن عنه في 10 ذو القعدة 1443 الموافق 9 يونيو 2022، وانتهى موعد انتهاء القبول في 15 ذو الحجة 1443 وبعدها سوف يتم الإعلان على نتائج القبول، والتي يمكن التعرف عليها في الخطوات الآتية:

قم بالدخول مباشرة على رابط وزارة الدفاع السعودي.

إضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المستخدم ورمز التحقق.

بعدها قم بالضغط على تسجيل الدخول.

قم باختيار أيقونة “الاستعلام على أسماء المرشحين”.

بعدها قم بإضافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

قم بالضغط على “عرض النتائج”.

وسوف يتم إظهار التفاصيل إذا كان تم قبول الطلب أم تم رفض الطلب.

الأوراق المطلوب عقب النتائج

بعد ظهور نتائج وزارة الدفاع ويتم الموافقة على الطلب، فإنه يجب تقديم الأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل، وإتباع جميع التعليمات المعلن عنها لإتمام التسجيل، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي:

لا بد من تقديم صورة شخصية للمتقدم مقاس 4 في 6.

يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

وتقديم صورة للمرشح.

في الخطوة الأخيرة يجب أن يتم طباعة نموذج المراجعة ويتم هذا من خلال منصة أبشر.

شروط وزارة الدفاع لطلبة البكالوريوس

لقد تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين على وزارة الدفاع ، ويتم هذا وفقَا لشروط محددة تتمثل في الآتي: