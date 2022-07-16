نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم التفاصيل .. شروط العمرة الجديدة 2022 / 1444 تطبيق (اعتمرنا) في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط العمرة الجديدة 2022 / 1444، نوفر لكم من خلال مقالنا شروط العمرة الجديدة 2022 ، بالإضافة إلى معرفة موعد فتح العمرة الجديدة لعام 1444، حيث يرغب العديد من الأشخاص في أداء مناسك العمرة لذلك العام الجاري، لهذا سوف نوضح لكم أخر الأخبار التي أعلنت عنها الحكومة السعودية بشأن شروط العمرة الجديدة.

موعد فتح العمرة لعام 1444 هجريا

تم الإعلان من قبل وزارة العمرة والحج في المملكة العربية السعودية عن ميعاد فتح العمرة الجديدة لعام 2022 ليتم الحجز من خلال الإنترنت في يوم الأحد الموافق لتاريخ 15/7/2022، الموافق للتاريخ الهجري 14 من ذي الحجة لعام 1443 هجريا، العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة سوف تبدأ مع استقبال غرة شهر محرم 1444 30 يوليو 2022 بعد إصدار تأشيرة العمرة الجديدة ويمكن الإطلاع على كافة تفاصيل الجديدة للعمرة الحج من خلال موقع وزارة الحج والعمرة، حيث يتم استقبال جميع المعتمرين الذين وافدوا للحج والعمرة ذلك بعد اكتمال الحجز من برنامج اعتمرنا الإلكتروني.

شروط العمرة الجديدة 2022 / 1444

الحج والعمرة الجديدة فقد أعلنت الحكومة بالملكة العربية السعودية عن شروط وقواعد العمرة الجديدة لعام 2022، وعن وقت عودة موسم العمرة وذلك بداية من 15/7/2022، وهذا بعد اكتمال جميع شعائر ومراسم فريضة الحج لهذا العام الجاري 1444، شروط الحج والعمرة الحديثة

تم بعض إجراء بعد الأمور الاحترازية الخفيفة التي تعمل على حماية المعتمرين والزوار من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن أهم تلك الشروط هي السماح بفرصة القيام بفريضة الحج والعمرة للنساء من داخل المملكة العربية السعودية دون اشتراط تواجد محرم، هناك عدة شروط يتوجب الاقتضاء بها ليتم أداء العمرة وهي:

يتوجب أن يحصل المعتمر على تصريح للقيام بالعمرة والصلاة لمن لم يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد

ينبغي الحجز المسبق للحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

وفي خاتمة المقال نشير إلى أن من أهم شروط الاعتمار هو الحصول على تصريح بعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويمكن الحصول على التصريح بكل سهولة من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى أنه تم فتح الحجز من خلال تطبيق (اعتمرنا) من هذا اليوم الموافق ل 15/7/2022