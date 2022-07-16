متى صرف رواتب المتقاعدين 1443 الشهر الجديد راتب التقاعد للمدنين والعسكرين

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موعد صرف راتب التقاعد هو ما تقوم بتحديده هيئة التأمينات الاجتماعية للمواطنين الذين بلغوا سن التقاعد، حيث أن قانون العمل السعودي الجديد نص على منح الموظفين الذين تخطوا سن الستين في العمل في إحدى الهيئات والمؤسسات السعودية، أجر شهري على هيئة راتب خاص بهم يستطيعون الإنفاق منه طيلة الشهر، بهدف توفير حياة اجتماعية فاضلة لهم.
موعد صرف رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين الشهر الجديد 2022
موعد صرف راتب التقاعد
يبحث العديد من المواطنين السعوديين المحالين إلى سن المعاش عن معرفة الموعد المقرر لصرف راتب التقاعد الذي تمنحه لهم هيئة التأمينات الاجتماعية، وقد حرصت الخبرة على وضع بعض القواعد لصرف الراتب والتي تتجسد فيما يلي:
- يتم تحديد يوم محدد لصرف الرواتب بشكل شهري منتظم، وذلك لجميع المواطنين الذين يحقق لهم الحصول عليه.
- قد يعيق صرف الرواتب في اليوم المخصص للصرف عدة عوامل مثل الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين العاملين بالهيئات والمؤسسات، وهذا التأجيل لا يحتاج سوى يوم واحد أو أكثر.
- حددت الهيئة يوم الخامس والعشرين من كل شهر هجري، للحصول على الراتب المخصص لهم.
- يحق المواطنين بدءاً من يوم 25 في الشهر وحتى نهايته.
- لابد من وجود إجازة رسمية في نطاق الدولة وتم بسببها تأجيل صرف الراتب ليوم واحد.
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد
هناك عدة خطوات يمكن من خلالها الاستعلام عن الموعد المحدد لصرف راتب التقاعد وذلك لجميع المواطنين المستحقين وتتلخص تلك الخطوات فيما يلي:
- تسجيل الدخول إلكترونياً إلى الموقع الرسمي الخاص التابع إلى هيئة المعاشات من هنا والاستعلام من خلالها عن الموعد المحدد لصرف الرواتب.
- فور نجاح المستحق للدخول إلى الصفحة الرسمية للتأمينات سيظهر أمامه قائمة تضمن جميع الخدمات التي تكفلها المؤسسة للمواطنين.
- يقوم المواطن بالبحث عن خدمة ” تعريف الراتب” واختيارها.
- سيظهر أمام المستحق جميع البيانات الخاصة به، يجدر به مراجعتها جيداً والتأكد من صحة جميع البيانات الخاصة به.
- عقب تحري الدقة حول سلامة البيانات الخاصة به سيظهر على الفور جميع المعلومات المتعلقة بالراتب والموعد المحدد لصرف راتب الشهر القادم، وجميع التفاصيل المتوفرة للشخص المستفيد.
الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد
كما أنه يوجد هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد سواء للعسكرين أو للمدنين يجب عليك معرفتها للحصول على المعاش وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على راتب التقاعد لا يقل عمره عن 60 عاماً.
- يجب أن يكون متوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
- يشترط أن لا تكون مده عملة تقل عن 120 شهر.
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