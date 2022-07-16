نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب كلية الملك خالد العسكرية 1444 /1445 وما هي شروط التقديم ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وراتب كلية الملك خالد العسكرية 1444 واحد من الموضوعات التي تشهد بحثًا مكثفًا على محرك البحث جوجل ويرجع هذا الأمر إلى العديد من العوامل الهامة وذلك لأنها واحدة من أهم المؤسسات التعليمية العسكرية داخل المملكة العربية السعودية.

تاريخ كلية الملك خالد العسكرية كبير وعريق كما أنها لها العديد من المميزات الرائعة التي تميزها عن غيرها ولعل من أهمها توفير راتب للطلاب أثناء فترة الدراسة بالإضافة إلى تهيئة الطلاب لميدان العمل وتوفير فرص العمل بعد التخرج وسوف نوضح عبر السطور التالية إجابة السؤال حول راتب كلية الملك خالد العسكرية 1444 مع توضيح رابط التسجيل وشروط التقديم بالتفصيل.

كلية الملك خالد العسكرية

كلية الملك خالد العسكرية واحدة من أهم وأكبر المؤسسات العسكرية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية وتهتم الكلية ببناء وإعداد ضباط الحرس الوطني السعودي من خريجي الثانوية العامة ويتم اعداد الطلاب خلال فترة الدراسة وتدريبهم وتعليمهم المهارات القتالية والدفاعية وكافة المهارات العسكرية وتنمية مداركهم بالصورة التي تتناسب مع عملهم في الحرس الوطني وتحقيق كافة الأهداف التي من أجلها قام الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بافتتاح الكلية.

كم راتب كلية الملك خالد العسكرية 1444؟

كم راتب كلية الملك خالد العسكرية 1444؟ يترد هذا السؤال مؤخرًا بصورة كبيرة للغاية عبر محرك البحث جوجل سواء للطلاب أو الخريجين حيث توفر الكلية راتب من أجل الطلاب وكذلك الخريجين مع البدلات وهوما سوف نتعرف عليه عبر السطور التالية:

رواتب الطلاب بعد التخرج من كلية الملك خالد العسكرية 1444 يتراوح بين 11500 ريال سعودي و 15300 ريال سعودي.

رواتب الجامعيين في كلية الملك خالد العسكرية 1444 يصل إلى 13000 ريال سعودي.

رواتب الطلاب في كلية الملك خالد العسكرية 1444 يصل إلى 9200 ريال سعودي.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 ورابط التقديم

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 ورابط التقديم للالتحاق بالكلية :

يجب أن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية والنشأة.

يُستثنى من هذا الشرط من نشأ في خارج المملكة إذا كان والده يعمل خارج المملكة في واحد من مؤسسات الدولة.

في حالة زواج المتقدم يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية وألا تكون حاملة لأي جنسية أخرى.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك أو أن يكون قد تم اتهامه في أي قضية تمس السمعة أو الشرف.

أن تتطابق المواصفات البدنية الطول والوزن مع اللوائح المنصوص عليها للقبول في الكليات العسكرية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة وحديث التخرج حيث لا يُقبل الخريجين القدامى.

اجتياز الفحص الطبي الخاص بالكلية والذي تقوم به اللجنة الطبية.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444 وخطوات التسجيل: