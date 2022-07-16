موعد صرف رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين لهذا الشهر 2022

تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ مالي لجميع المواطنين المتقاعدين بالجهات الحكومية، لمساعدتهم من أجل توفير مستوى معيشي مناسب، ولتمكنهم من تلبية جميع احتياجاتهم وسط غلاء الأسعار، ويبحث العديد من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر، ليحصلوا على الراتب في موعده المحدد، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف راتب التقاعد وأيضا خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي.

موعد صرف راتب التقاعد

العديد من المواطنين يبحث عن موعد صرف راتب التقاعد، للحصول عليه في موعده وهو كالتالي:

تم تخصيص اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي لصرف المعاش التقاعدي، ويحدد هذا التاريخ في حالة عدم وجود عطلة رسمية في المملكة.

وإذا كان اليوم الخامس والعشرون عطلة، يتم دفع الراتب قبل يوم واحد أو بعد يوم واحد من الموعد المحدد.

خطوات الاستعلام عن المعاش التقاعدي

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع مجموعة شروط للتقاعد المبكر بعد الاعلان عن تعديلات جديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وقامت المؤسسة العامة للتأمين بتغيير بعض أحكام نظام العمل للمتقاعدين، وأصبحت عملية الاستعلام عن راتب التقاعد أسهل من قبل، بعد أن قامت المملكة السعودية بتحويل معظم الدوائر الحكومية إلكترونيا، وإليكم الآن خطوات الاستعلام عن الراتب:

يجب أولا أن يقوم المواطن بالبحث عن الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد.

ويقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به.

يعرض الموقع مجموعة كبيرة من الخدمات المتاحة، ويقوم المواطن باختيار كلمة الخدمات الإلكترونية ثم يضغط على كلمة معاش.

بعد تلك الخطوة يقوم المواطن بكتابة رقم التعريف، وينتظر حتى يستلم رمز التحقق من البيانات الشخصية.

وفي النهاية يقوم المواطن بمراجعة جميع البيانات للتأكد من صحتها، ثم يقوم بالضغط على كلمة تم، وسيتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بالراتب.

خطوات الاستعلام عن رواتب تقاعد التأمين