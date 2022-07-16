نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة 50 ألف تمويل شخصي سريع إلى حسابك البنكي بدون كفيل من خلال الانترنت والاستخدام غير المحدود للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الوصول إلى تمويل شخصي بقيمة 50 ألف ريال سعودي سريع بدون كفيل من خلال الإنترنت. اعتمادًا على المكان الذي تقدم فيه، من الممكن الحصول على قرار فوري والحصول على التمويل في غضون يوم إلى يومين عمل. يقدم بعض المقرضين أيضًا تمويل شخصي سريع للأفراد في نفس اليوم للمقترضين الذين يحتاجون إلى نقود سريعة. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار قبل التقديم. ضع في اعتبارك سبب (أسباب) السعي للحصول على قرض سريع بدون كفيل وكيف تخطط لاستخدامه، وما إذا كان من الأفضل لك اقتراض مبلغ أقل. من المهم بنفس القدر فهم معايير الأهلية والبحث للتعرف على تكاليف الاقتراض والتأكد من حصولك على أفضل عرض للتمويل الشخصي.

كيفية تحديد ما إذا كنت في احتياج إلى قرض بقيمة 50000 ريال

السؤال الأول الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو لماذا تحتاج إلى تمويل شخصي سريع بقيمة 50000 ريال. قبل أن تجيب، فكر في كيفية التخطيط لاستخدام الأموال إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل ولاحظ تكلفة كل حساب. سيعطيك المجموع الذي توصلت إليه فكرة عن المقدار الذي تحتاجه.

إذا كان أقل بقليل من 50000 ريال، فقد يكون الحصول على تمويل بهذا المبلغ مثاليًا، خاصة إذا كانت التكاليف أعلى من المتوقع. ومع ذلك، فإن الرقم الذي يقل كثيرًا عن 50000 ريال يشير إلى أنك قد تحتاج إلى خفض المبلغ الذي تتقدم إليه.

وازن المخاطر والفوائد

بعد ذلك، حدد ما إذا كانت الفوائد التي ستحصل عليها تفوق تكلفة التمويل الشخصي. إنه قرار شخصي، ولكن استخدام الأموال لتوحيد الديون أو تغطية حالات الطوارئ الطبية أو دفع تكاليف حفل الزفاف أو ترقية منزلك لزيادة قيمته كلها أسباب مقنعة أكثر من تمويل رحلة ترفيهية مع الأصدقاء أو الذهاب في جولة تسوق.

انظر إلى إنفاقك

عند تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تمويل بموافقة فورية بقيمة 50000 ريال، قم أيضًا بتقييم عادات الإنفاق لديك. إذا كنت لا تتطلع إلى تغطية حاجة قصيرة الأجل ويمكن أن توفر المال من خلال أن تكون أكثر انضباطًا أو تقليصًا، فقد يكون من الأفضل تمرير تمويل شخصي. أو، إذا كان المال ضيقًا بالفعل، فإن سداد التمويل من شأنه أن يزيد من ميزانيتك بشكل ضئيل للغاية، وتخاطر بتدمير أموالك وتصنيفك الائتماني عن طريق الاقتراض أكثر مما يمكنك سداده في الوقت المحدد.

متطلبات الحصول على تمويل بدون كفيل بشكل عام

يركز المقرضون على عاملين رئيسيين عند تقييم المتقدمين بطلبات للحصول على تمويل شخصي سريع – نسبة الدين إلى الدخل والجدارة الائتمانية. ليس من المهم فقط أن يكسب المقترض ما يكفي لتحمل أقساط تمويلك الشهرية بشكل مريح، ولكن هل يمكنه إثبات ذلك؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه نسبة DTI ودرجة الائتمان.

تلقي النسبة المئوية للدخل الشهري الإجمالي المستخدم في أقساط الحد الأدنى الشهرية للديون، الضوء على عبء الدين الحالي للمقترض فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكسبه. توضح درجة الائتمان كيف تعاملوا مع الائتمان في الماضي. من الناحية المثالية، تريد الحصول على عبئ دين مقبول ودرجة ائتمان جيدة أو ممتازة للتأهل للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل بشروط تنافسية.

ومع ذلك، فإن درجة الائتمان المنخفضة ليست بالضرورة بمثابة كسر للعرض. ومع ذلك، يمكنك أن تتوقع أن تكون تكلفة أي تمويل أعلى بكثير لأن فرصك في التخلف عن سداد مدفوعات التمويل أعلى من منظور المُقرض.

تراوح متوسط ​​سعر الفائدة على التمويل الشخصي بين 10.3٪ و 12.5٪ للمقترضين ذوي الائتمان الممتاز اعتبارًا من 1 يوليو 2022. هذه الأرقام أعلى بكثير بالنسبة للعملاء ذوي الدرجات الائتمانية السيئة، حيث يتراوح متوسط ​​أسعار الفائدة من 28.5٪ إلى 32٪.

ولكن إذا تمكنت من العثور على قريب أو صديق يتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز ومصدر دخل يمكن التحقق منه للاشتراك في توقيع القرض معك. فمن الممكن تأمين معدل فائدة أقل. ضع في اعتبارك أن هذا الفرد سيتقاسم المسؤولية المتساوية عن التمويل، مما يعني أنه سيكون في مأزق للحصول على تمويل شخصي إذا تخلفت عن السداد.

مزايا التمويل الشخصي الجديد بمفهومه العصري

القروض السريعة هي شكل من أشكال التمويل ظهرت في نهاية الستينيات كوسيلة لتعزيز ريادة الأعمال في المناطق المحرومة والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. مع مرور الوقت، تنوع مفهوم التمويل الأصغر. إقراض مبالغ صغيرة من المال للمستخدمين الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل شخصي سريع من البنوك. دعنا نلقي نظرة على بعض مزاياها.

القروض الصغيرة التي تسمح بالحصول على قروض بنكية صغيرة للأفراد الذين ليس لديهم القدرة على طلب تمويل شخصي في البنوك. وبهذه الطريقة، تمثل القروض الصغيرة فرصة للأشخاص ذوي الموارد الأقل.

يساعد الاستفادة من تمويل شخصي صغير في تشجيع إنشاء أعمال تجارية جديدة.

العديد من الشركات التمويلية التي تقدم تمويل سهل لا تقرض الأموال فحسب. بل تهتم أيضًا بتقديم التثقيف والمشورة والمبادئ التوجيهية والمساعدة للمواطنين بطرق مختلفة.

يتيح تمويل الأشخاص بالحصول على قروض صغيرة للفئات المحرومة، مثل النساء.

شروط سداد التمويل الشخصي مريحة ويتم الاتفاق عليها عادة مع الجهة المقترضة.

يجب توضيح أنه ظهرت كيانات تسعى لفرض عمولات عالية وشروط تسديد صارمة للغاية، وهو ما يتعارض مع الروح الأصلية للتمويل السريع.

كانت الفكرة لمروج أي تمويل بموافقة فورية، أن المستفيدين من هذه القروض لا يحتاجون إلى أي كفيل لطلب قروضهم.

وبنفس الطريقة، فإن طريقة الحصول على التمويل الشخصي السريع اختلفت كثيرًا وتنوعت منذ ظهور المفهوم في نهاية الستينيات. واليوم يمكننا أن نطلب قرض شخصي سريع عبر الانترنت من الأهلي من غرفة المعيشة لدينا عبر الإنترنت ونحصل على أموالنا في أقل من 48 ساعة.

المستندات المطلوبة لاستلام تمويل شخصي سريع في المملكة

عندما تكون جاهزًا للتقديم على تمويل، اجمع ما يلي لتسريع عملية التقديم:

إثبات الهوية

إثبات العنوان

كشوف حساب بنكية

كشف بالراتب

معلومات الاتصال بشركتك لو كنت تعمل في القطاع الخاص أو الحكومي.

العديد من المزايا يمكن أن تحصل عليها ولكن هل أنت مؤهل لتحصل على تمويل شخصي سريع وفوري بدون كفيل وبدون تحويل راتب هذا ما تجده في موقع الشركة.