نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والهوية مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة والهوية مقيم على محرك البحث “جوجل”، وتُعد تأشيرة الخروج والعودة هي المستند القانوني الذي يسمح للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بالخروج والدخول إليها بشكل قانوني، وقد أطلقت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية منصة أبشر الإلكترونية لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم في إطار الحرص على تنفيذ محاور رؤية السعودية 2030م والتي تهتم بتطوير التحول الرقمي والإعتماد عليه في تقديم الخدمات للمواطنين، ويُمكنكم الإستعلام عن التأشيرة الخاصة بكم بأكثر من طريقة سنوضحهم لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة كما وضحنا لكم في مقال سابق خطوات الإستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

يُمكن لكل الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية الإستعلام عن التأشيرة الخاصة بهم بإستخدام رقم الإقامة فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية .

. ثانياً ستجد في الصفحة الرئيسية أيقونة أبشر أفراد قم بالضغط عليها.

ثالثاً قم الآن بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعاً قم بالضغط على الإستعلامات الإلكترونية واختر منها الجوازات.

خامساً قم بالنقر على خدمة الإستعلام عن تأشيرة.

سادساً قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك.

سابعاً ستظهر لك كافة المعلومات عن التأشيرة الخاصة بك.

ثامناً قم بطباعة التأشيرة.

استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية

أتاحت منصة أبشر الإلكترونية الإستعلام عن صلاحية الخروج والعودة برقم الهوية بإتباع العديد من الخطوات الإلكترونية نوضحها لكم كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثانياً اضغط على الخدمات الإلكترونية واختر منها الإستعلام عن تأشيرة.

ثالثاً ادخل كل البيانات الشخصية المطلوبة.

رابعاً ادخل رقم هوية الكفيل وغيرها من البيانات المطلوبة.

خامساً انقر على عرض لتظهر لك كل تفاصيل التأشيرة.

وهكذا نكون وضحنا لكم الإستعلام عن التأشيرة بأكثر من طريقة إلكترونية بشكل مبسط

طباعة تأشيرة الخروج والعودة

يتسائل الكثير من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية عن كيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً، وكل ما يتطلبه الأمر هو الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة مقيم ثم البحث في الإستعلامات الإلكترونية عن خدمة صلاحية التأشيرة، ويُمكنكم الإطلاع على كافة الخطوات اللازمة عبر النقر على الرابط المظلل لينقلك إلى مقال مُفصل قمنا بكتابته مسبقاً على موقعنا.