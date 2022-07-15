نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد حساب المواطن للمسجلين الجدد؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد فتح التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى بأمر الملك سلمان، يترقب الجميع موعد صرف حساب المواطن وصدور نتائج الأهلية لمن سجل في البرنامج لأول مرة . والأهلية هي المرحلة الأهم بعد قبول الطلب . حيث أنه بناء على نتائج الأهلية سيتم تحديد قيمة مبلغ الدعم المستحق. حيث يمر التسجيل في حساب المواطن بعدة مراحل أولها التسجيل وآخرها صرف مبلغ الدعم. وبين هاتين المرحلتين توجد مرحلة الأهلية ومرحلة الاستحقاق على التوالي.

موعد نتائج الأهلية في حساب المواطن

يتوقف موعد الأهلية على تاريخ التسجيل في البرنامج. وبناء عليه سوف يتأثر تاريخ صرف الدعم بنفس الأمر. لكن وفقًا للقواعد المتبعة فإن الآلية تتضمن ما يلي:

في حال تم التسجيل قبل يوم 16 في الشهر يصرف الدعم في الشهر التالي بعد القبول في الأهلية.

أما من يسجل بعد يوم 10 في الشهر تصدر له الأهلية ويصرف الدعم بعد شهر من التسجيل.

وبناء عليه كل من قام بالتسجيل في حساب المواطن قبل يوم 16 يوليو 2022 سوف تصدر له الأهلية هذا الشهر ويستلم الدعم الشهر المقبل.

موعد حساب المواطن دفعة أغسطس

وبعد صدور الأهلية سيتم صرف الدعم في موعده المجدول سلفًا والذي يأتي في اليوم العاشر من الشهر الميلادي. ونظرًا لأن يوم 10 أغسطس سيكون يوم عمل عادي فسيتم الصرف فيه. أما لو تصادف يوم صرف الدعم مع إجازة رسمية يتم التقديم يوم واحد أو التأخير يوم واحد.

حاسبة الدعم التقديرية

ولمن صدرت لهم الأهلية يمكنهم معرفة قيمة مبلغ الدعم من خلال حاسبة الدعم التقديرية. وهي آلة حاسبة تم تزويد موقع حساب المواطن بها لتسهيل تقدير قيمة الدعم. لكن يجب التنوية أن قيمة الدعم هنا تقديرية وليست مؤكدة. والمبلغ النهائي يتم معرفته عند إيداع الدعم بالفعل.

ويتم استخدام الحاسبة التقديرية من خلال البوابة الإلكترونية ثم إدخال عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة. وكذلك عدد أفراد الأسرة أكبر من 18 سنة بما فيهم الأب والأم. ثم إضافة مجموع دخل الأسرة الشهري. سوف تظهر لك القيمة المتوقعة للدعم وليس المبلغ الفعلي كما سبق القول.