قرض نقدى إسلامى خلال 24 ساعة بدون تحويل الراتب وبإيداع سريع

قرض نقدى إسلامي خلال 24 ساعة ، يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء المالية وذلك بصورة فورية وسريعة ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية القرض الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ، وذلك بسيولة نقدية سريعة وإجراءات سهلة وميسرة ، كما تتيح المنصة للعملاء من موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من السلفة النقدية بأقل دخل شهري.

القرض الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

لقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كأول منصة إلكترونية سعودية.

توفر المنصة التمويل الشخصي تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ساما.

القرض الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

تتيح منصة سلفة الإلكترونية لموظفي جميع القطاعات بالمملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل دخل شهري.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من قرض منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

موافقة فورية وسريعة من منصة سلفة علي طلب القرض الشخصي.

تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

قرض منصة سلفة الإلكترونية متاح بهامش ربح منافس.

عملت منصة سلفة الإلكترونية علي إتاحة الفرصة لطالب التمويل للتقديم على طلب القرض الشخصي إلكترونياً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة الإلكترونية.

القرض الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية يوفر لطالب التمويل سيولة نقدية سريعة وفورية.

كيف أبدا طلب القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

في البداية يجب أن يقوم طالب التمويل بالدخول علي الصفحة الرئيسية الرسمية لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت ، وتسجيل الدخول علي الصفحة وانشاء حساب جديد وملئ إستمارة طلب القرض الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة واللازمة لاستكمال الطلب ، وبعد ذلك يقوم طالب التمويل بتحديد مبلغ السلفة التي يحتاج إليها وتحديد مدة السداد والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى في المملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل تجنب الإحراج علي طلب التمويل في السداد.