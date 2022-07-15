التقديم على وزارة الدفاع ثانوي 1443 رابط التسجيل وشروط قبول الكليات العسكرية

بدأ التقديم على وزارة الدفاع ثانوي 1443 اعتباراً من الخميس الموافق للخامس عشر من ذي الحجة، حيث أعلنت لجنة القبول بالوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات العسكرية، وذلك من خلال التسجيل إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، وينبغي على جميع الطلاب المتقدمين الإطلاع على الشروط التي يجب توافرها، بالإضافة إلى تجهيز المستندات المطلوبة لضمان القبول في وزارة الدفاع.

موعد التقديم على وزارة الدفاع ثانوي 1443

بدأ التقديم في وزارة الدفاع لخريجي شهادة الثانوية العامة للانضمام للكليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بدايةً من الخميس 15 ذي الحجة 1443هـ الموافق 14 يوليو 2022م، حيث تستقبل بوابة القبول الموحد أو بوابة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين طلبات التقديم الآن، وقد تم تفعيل زر “بدء التسجيل” في البوابة للتقديم على الكليات العسكرية التالية:

كلية الملك عبد العزيز الحربية.

كلية الملك فيصل الجوية.

كلية الملك فهد البحرية.

كلية الملك عبد الله الدفاع الجوي.

رابط تقديم وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد

يتاح تقديم وزارة الدفاع لخريجي المرحلة الثانوية العامة للعام الحالي من أجل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1444هـ عن طريق تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع للقبول الموحد (afca.mod.gov.sa) الإلكترونية، فمن يريد التسجيل في الكليات العسكرية بعد التأكد من توفر شروط التقديم لديه، فيمكنه ذلك الآن بواسطة اتباع رابط موقع وزارة الدفاع المرفق.

شروط القبول في الكليات العسكرية للثانوي

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثني من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة العربية السعودية، على ألا يحمل جنسية أو جواز البلد الذي ولد فيه. يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (تعليم نهاري)، ويكون من خريجي هذا العام من تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات. ألا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية للقسم العلمي عن 80%. اجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 60%. أدى الإختبار التحصيلي وحصل على درجة لا تقل عن 60%. اجتياز اختبار الكفايات العام. لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، ولا يزيد عن اثنتا وعشرون عام. أن يجتاز المقابلة الشخصية، وكذلك الفحص الطبي. أن يكون المتقدم غير متزوج. تناسب طوله مع وزنه. لا يحق للمتقدم إعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية، وتعتبر نتيجة الفحص نهائية.

التسجيل في وزارة الدفاع

تتم عملية التسجيل في بوابة لجنة القبول المركزي لطلاب الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط المرفق، ثم الضغط على “المتقدمين الثانوي”، ثم الضغط على “بدء التسجيل”، وسيتم التحويل إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، وهنا يقوم المتقدم بتعبئة بيانات ابشر، وتتمثل خطوات التقديم على وزارة الدفاع ثانوي 1443 العامة في التالي: