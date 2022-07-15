مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 ، في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي وما هي التخصصات المطلوبة والمتاحة في هذه الكليات الحكومية وغيرها، حيث اتجهت محركات بحث جوجل خلال هذه الفترة من المواطنين السعوديين وكل من يقيم داخل أرض المملكة ويرغب في إكمال تعليمه بداخلها في البحث عن الجامعات التي تستقبل طاب خلال هذه الفترة استعداداً للعام الجديد 1444 الهجري، واليوم سوف نتعرف على كافة المواعيد المخصصة للقديم في الجامعات السعودية للعام القادم.

مواعيد التسجيل في الجامعات 1444

يوجد لكل جامعة بالمملكة العربية السعودية موعد خاص للتقديم فيها فقد تختلف المواعيد حسب ما سيحدده عمادة كل كلية وتوليها مهمة قبول طلبات التقديم الخاصة بالطلبة ومن المؤكد بأنه سيتم قبول الطالب في كل كلية حسب الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل كل كلية والتي تشمل رغبة الطالب في المسار الذي يناسب قدراته والتي لابد أن يجتاز جميع الشروط التي تم وضعها لإمكانية القبول في جميع الكليات والجامعات وأقسامها المختلفة

لم يتم حتى الآن قيام وزارة التعليم السعودي بتحديد موعد التسجيل والقبول في كافة الكليات والجامعات بالمملكة العربية السعودية لعام 1444ه‍ وفي حالة تحديد موعد ستقوم كل كلية بالإعلان عن موعد التسجيل فيها من خلال النوافذ الخاصة بها وعلى كل طالب متابعة كافة هذه البوابات الإلكترونية والنوافذ الخاصة بكل كلية، ولكن يوجد بعض الجامعات أعلنت بالفعل عن موعد التقديم بها ومن هذه الكليات والجامعات ما يلي:

جامعة الملك فهد للبترول والمعادِن: سيبدأ التسجيل بها في تاريخ يوم الأحد ١٤٤٣/١١/٢٧ وسوف ينتهي يوم الخميس الموافق في التاريخ الهجري ١٤٤٣/١٢/٢٩

كلية الملك فهد الأمنية للطلاب: سيبدأ التسجيل يوم السبت الموافق ١٤٤٣/١٢/٣هـ وسوف ينتهي في يوم الخميس الموافق تاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ

وزارة الدّفاع للطلاب: من المقرر أن يبدأ التسجيل بها في يوم الخميس الموافق تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ

وجامعة طيبة: سيم بدء السجيل في يوم الأحد الموافق تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ ومن المقرر أن ينتهي في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ

الجامعة السعودية الإلكترونية: يبدأ سجيلها واستقبال طلاب جدد في تاريخ الأحد ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وسوف ينهي في يوم الاثنين ١٤٤٤/١/٣هـ

برنامج التدرّج الوظيفي أرامكو ITC: من المقرر أن يستقبل الطلاب في تاريخ الاثنين ١٤٤٣/١٢/١٩هـ وينتهي التسجيل في يوم الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ

جامعة الملك عبد العزيز للبرامج المجانية: سيتم التسجيل بها في تاريخ الثلاثاء ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وينتهي في يوم الاثنين باريخ ١٤٤٤/١/٣هـ ، أما بالنسبة للبرامج المدفوعة غير المجانية في الجامعة: يبدأ التسجيل بها في يوم الثلاثاء باريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وينتهي في تاريخ الأحد ١٤٤٤/١/١٦هـ

كليّة الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية: التسجيل يبدأ في يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ وسوف تنتهي عملية التسجيل في يوم الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ

جامعة الملك خالِد: التسجيل سوف يبدأ في تاريخ الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وسوف ينتهي في تاريخ الأحد ١٤٤٤/١/٢هـ

جامعة الملك فيصل: من المقرر أن تفتح أبوابها للتسجيل بها في تاريخ الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥ هجرية وسوف ينتهي في الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨

جامعة جازان: ستبدأ في استقبال التسجيل في يوم الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ ويقف التسجيل في يوم الجمعة ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ

الكليّة التقنية: يبدأ التسجيل في يوم الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وسوف يقف التسجيل في تاريخ الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ

جامعة نجران: تستقبل التسجيلات للعام الجديد في تاريخ الأحد ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وسوف توقف التسجيل في تاريخ السبت ١٤٤٤/١/١هـ

جامعة حفر الباطن: سوف يبدأ التسجيل في تاريخ الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وسوف ينتهي في تاريخ السبت ١٤٤٤/١/١هـ

شروط التسجيل في جامعات السعودية 1444

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل/حاصله على الجنسية السعودية.

يستثنى من شرط الحصول على الجنسية السعودية كل من يكون من أم سعودية الجنسية وذلك في كافة الجامعات السعودية.

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على شهادة الثانوية العامة والمجموع المحدد في كل كلية على حده.

على الطالب تقديم مصدّقة رسمية عن شهادة الثانوية العامة صادرة وموثقة من وزارة التعليم السعودي إذا كانت من جهات خارجية.

ألا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة مدة لا تزيد عن خمسة سنوات.

أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على المعدل المطلوب من الجامعة أو الكلية التي يرغب التقديم فيها.

يوجد بعض الاختبارات يتم وضعها من جهة الكلية على الطالب المتقدم للتسجيل فيها اجتياز كافة هذه الاختبارات المعتمدة من هذه الجامعات.

قيام الطالب بإحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من جهة الكلية التي يرغب التسجيل فيها.

أوراق التقديم في كليات السعودية 1444

عدد 2 صورة شخصية للطالب بخلفية بيضاء اللون.

صوره من بطاقه الهوية الوطنية للطالب السعودي.

صوره من الإقامة ويجب أن تكون سارية المفعول وقت التسجيل في الكلية.

تقديم كافة الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة مترجمة وموثقة من الجهات المعنية في حالة إذا كان الطالب غير سعودي الجنسية.

صورة من الإقامة لغير الطلبة والطالبات السعوديين تكون سارية المفعول.

مستند رسمي يثبت إجادة الطالب للغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

مستند رسمي يثبت سداد قيمة الرسوم المالية المستحقة على الطالب.

تقديم ما يثبت إجادة الطالب للغة العربية بإتقان كتابة وقراءة.

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