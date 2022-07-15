القوات الخاصة للأمن البيئي تفتح باب القبول للوظائف العسكرية للرجال عبر أبشر

أعلنت الآن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. بأنه قد تقرر فتح باب القبول في القوات الخاصة للأمن البيئي. للوظائف العسكرية للرجال برتبة رقيب، وكيل رقيب وعريف. حيث يتم التعيين على تلك الرتب الثلاث للرجال في المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية.وذلك وفقا لشروط محددة يتم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي. ويجب أن تتطابق الشروط على المتقدمين من الرجال لضمان الوصول إلى المقابلة الشخصية واختبارات القبول. وهناك شروط عامة للقبول في المتقدمين ، وشروط خاصة بكل رتبة يتم التقديم لها. لذا سنقدم الآن شرح وافي للشروط العامة للتقديم. والشروط الخاصة بكل رتبة من الرتب المعلن عنها بالقوات الخاصة للأمن البيئي.

شروط القبول في القوات الخاصة للأمن البيئي 1443

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي عن وجود شروط رئيسية للقبول. يجب أن تتوافر مبدئيا في المتقدمين من الرجال والشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه بالخارج أثناء خدمة المملكة.

حسن السير والسلوك ولا تتواجد أي قضايا عليه أو محكوم في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية

أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية أو موظف في أي جهة حكومية أو يكون قد أنهى خدماته في أي مؤسسة أو كلية عسكرية

توافر المؤهل العلمي المناسب لكل رتبة مع مصادقة المؤهل العلمي

تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية

أجتياز أختبار القبول للمتقدم

بالنسبة للرتب المتقدم عليها فلكل رتبة مؤهل وشروط خاصة بها كالتالي:

رتبة رقيب : يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالريوس في ( الهندسة بكافة أنواعها – علوم الحاسب الآلي – الشبكات والاتصالات – نظم المعلومات – الأمن السيبراني – انتاج حيواني – إنتاج النباتات ووقايته – الجيوماتيكس – علم البيانات والذكاء الصناعي – إحصاء – اتصالات سلكية ولا سلكية – نظم المعلومات الجغرافية). رتبة وكيل رقيب : يجب أن يكون حاصل على شهادة البكالريوس لمدة أربعة سنوات في أحد التخصصات التالية : ( اقتصاد – محاسبة – إدارة – لغة عربية – لغة إنجليزية – قانون – جغرافيا – شريعة – إدارة عامة – إدارة أعمال- تربية بدنية – سياحة وآثار – صحافة و إعلام – إدارة مواد بشرية 0 جرافيكس ووسائط). رتبة عريف : يجب أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو ما يعادلها لمدة لا تقل عن عامان دراسة في التخصصات التالية : ( مساح – تصوير فوتوغرافي – حماية البيئة – إطفاء وإنقاذ – إدارة مكتبية – محاسبة أمن وسلامة – إدارة مستودعات – وثائق ومحفوظات – نظم الطائرات بدون طيار ).

التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 2022

يتم التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال أبشر للتوظيف . ويتم التقديم من يوم السبت 17-12-1443 هـ وحتى يوم الخميس 22-12-1443 هـ. ولن يتم تلقي أي طلبات بعد الموعد المحدد.وبعدها يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والكشف الطبي واختبارات القبول للرجال المتقدمين.