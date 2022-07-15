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عمر شويل - جدة استعلام عن تامين مركبة برقم اللوحة 1444 ، من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين أصحاب المركبات والتي يجب أن يكون كل منهم لديه وثيقة تأمين خاصه بالسيارة التي يمتلكها ويرغبون في الاستعلام عن التأمينات المخصصة لمركباتهم أو سياراتهم الخاصة في المملكة العربية السعودية، واليوم سوف نتعرف على طريقة المخصصة لذلك من خلال موقع ثقفني.

استعلام عن تامين مركبة برقم اللوحة

خطوات الاستعلام عن تأمين سيارة برقم اللوحة من اهم الخطوات التي تم وضعها لكل مواطن يريد الاستعلام برقم اللوحة الخاصة بمركبته ومنها ما يلي:

يتم الدخل المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة إدارة المرور السعودي.

اختيار أيقونة استعلام عن تأمين مركبة والنقر عليها.

اختيار أيقونة خدمات المركبات والضغط عليها.

النقر على خانة صلاحية التامين على مركبة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب المركبة.

النقر على أيقونة صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم تسجيلها.

وأخيرا يتم الدخول المباشر على منصة أبشر الإلكترونية.

استعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية

يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم الاستعلام عن المركبات في السعودية ومنها طريقة استخدام الهوية الوطنية، ومن خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية الوطنية ما سوف نقدمه في السطور التالية:

يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمرور السعودية.

اختيار أيقونة استعلام عام والنقر عليها.

من خلال استعلام عام يتم الضغط على أيقونة صلاحية تأمين على المركبات.

اختيار أيقونة الخدمات المرورية والضغط عليها.

النقر على أيقونة خدمة الاستعلام الإلكتروني.

ملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب المركبة ومنها (البيانات الخاصة بلوحة السيارة، رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب، رقم الإقامة له).

في حالة إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة سيظهر للمستخدم للخدمه كافة المعلومات التي يريد الحصول عليها الخاصة بتأمين السيارة.

استعلام عن تأمين مركبة أبشر

من خطوات الاستعلام عن تأمين مركبة من خلال منصة أبشر ما سوف نقدمه في السطور التالية:

يتم الدخول المباشر على المنصة الإلكترونية أبشر.

اختيار أيقونة خدمات أبشر الفردية والنقر عليها.

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم.

إدخال الاسم الرباعي الخاص به.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

تسجيل رَقَم الهاتف الجوال الخاص به

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

سيصل الشخص رَقَم لكلمة مرور جديدة على رَقَم الهاتف الجوال الخاص قام بتسجيله.

عليه القيام بتسجيل الرقم الذي وصله على هاتفه الجوال.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة خدمات السيارة.

الضغط على أيقونة استفسار عن بوليسية تأمين مركبة.

سيظهر للمستعلم قائمة تضم جميع السيارات المملوكة للمراجع.

القيام بتحديد المركبة التي يريد التامين عليها.

اختيار أيقونة بيانات بوليصة التامين.

وأخيرا سيظهر للمستعلم جميع المعلومات الخاصة بالمركبة المراد الاستعلام عنها.

من هنا يتبين لكم تفاصيل كل ما يخص ويتعلق بالاستعلام عن تأمين مركبة برقم الهوية الوطنية أو برقم اللوحة أو من خلال منصة أبشر الالكترونيه التابعة لإدارة المرور السعودية بكل سهولة وبالخطوات التفصيلية.