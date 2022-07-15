اونلاين وبأقل راتب 2000 ريال تمويل شخصي في 30 دقيقة

يمكن الآن الحصول على أسرع تمويل شخصي خلال 30 دقيقة فقط يستطيع العميل من الحصول على التمويل الشخصي وأيضاً بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية حيث يتمكن المواطن السعودي الذي يحصل على راتب شهري 2000 ريال من طلب التمويل الشخصي والى يمتاز أيضاً أنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وذلك لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

اونلاين وبأقل راتب 2000 ريال تمويل شخصي من مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي بالسعودية أسرع تمويل شخصي ففي غضون 30 دقيقة يستطيع العميل من الحصول على التمويل الشخصي اونلاين لدى مصرف الراجحي بالسعودية والذى يتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز أسرع تمويل شخصي من مصرف الراجحي بأنه متوافق مع الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالسعودية بأنه يعطى فترة سداد ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

كما يتميز هذا التمويل الشخصي بأنه متاح للسعودي وكذلك للمقيم.

شروط أسرع تمويل شخصي من مصرف الراجحي

من أجل الحصول على أسرع تمويل شخصي فوري اونلاين لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية هناك مجموعة من الشروط والأحكام اللازمة من أجل الحصول على الموافقة الفورية ومن بين تلك الشروط ما يلي

60 عام هو الحد الأقصى لسن المواطن السعودي الموظف عند التقديم لطلب تمويل مصرف الراجحي.

كذلك 70 عام هو الحد الأقصى لسن العميل المتقاعد المتقدم لطلب التمويل.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم يعمل لدى جهة عمل معتمدة لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي الموظف المتقدم.

كذلك 1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقاعد الراغب في طلب تمويل مصرف الراجحي.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المقيم الراغب في طلب التمويل.

طلب التمويل الشخصي السريع من مصرف الراجحي بالسعودية

هناك عدد طرق مختلفة يمكن من خلالها المواطن السعودي وكذلك المقيم والمتقاعد طلب أسرع تمويل شخصي من مصرف الراجحي بالسعودية وتتمثل تلك الطرق في الآتي