مزايا تمويل الأهلي للسيارات الميسر من البنك بالمملكة

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مزايا تمويل الأهلي للسيارات الجديدة من البنك للمواطنين، هناك العديد من المواطنين تبحث عن تمويل ميسر للسيارات في المملكة، فإن البنك الأهلي السعودي من البنوك التي تقدم تمويل تأجيري للسيارات ميسر ينتهي بالتمليك، كما أن هناك عروض خاصة للحصول علي تمويل تأجيري للسيارات الجديدة، فإن التمويل يساعد المواطنين في الحصول علي سيارة أحلامك اليوم، كما أن البنك الأهلي ذكر شروط أهلية الحصول علي تمويل السيارات الجديدة، كما أن البنك الأهلي يقدم عروض تمويلية للسيارات المستعملة أيضا، يمكن لأي مواطن التعرف علي مزايا تمويل الأهلي للسيارات الجديدة عبر موقع ثقفني الإلكتروني، ويمكن أيضا الاطلاع علي شروط الحصول علي تمويل السيارات الميسر. مزايا تمويل الأهلي للسيارات الجديدة هذا التمويل يعتبر تمويل إسلامي لأنه يتفق مع أحكام الشريعة.

الحصول علي التمويل لا يتطلب وجود كفيل غارم.

يتميز التمويل بأنه متاح الحصول عليه سواء المتقدم سعودي أو مقيم وافد في المملكة.

يمكن الحصول علي التمويل بدون شرط تحويل الراتب للبنك.

قيمة التمويل تصل إلي 500 ألف ريال سعودي.

هناك مرونة في إتمام إجراءات الحصول علي التمويل.

حصول المواطن علي فترة سداد ميسرة تصل إلي خمس سنوات.

كما يتيح البنك للمواطن اختيار قيمة التقسيط الشهر المناسبة للمواطن.

يتيح البنك العديد من الاختيارات لامتلاك السيارة أو إنهاء عقد التأجير.

يوفر البنك جميع التأمينات الخاصة بالسيارة خلال فترة التأجير.

توفير العديد من مراكز التأجير في المملكة لخدمة جميع العملاء.

هناك مندوب مبيعات متخصص للعملاء في كل معرض من المعارض والوكلاء المتعاملين مع البنك.

إمكانية تأجير عدد 5 سيارات للمواطن السعودي أما المقيم يمكنه تأجير 3 سيارات وليس أكثر.

الحصول علي الموافقة من أول زيارة لمركز التأجير. خطوات الحصول علي تمويلك التأجيري من البنك القيام باختيار السيارة المناسبة حسب المواصفات التي ترغب في الحصول عليها.

نقوم بإتمام الإجراءات المبدئية كتسليم المستندات وتعبئة طلب الحصول لنأخذ الموافقة مبدئيا.

ترسل رسالة علي هاتف الجوال للمواطن تحتوي علي موافقة البنك النهائية.

يتم الاتفاق بين الوكيل والمرور مع البنك ثم يتواصل البنك مع العميل لاستلام السيارة خلال 10 أيام لاختيار موعد لاستلام السيارة. عمر شويل - جدة مزايا تمويل الأهلي للسيارات الميسر من البنك بالمملكة - ثقفني

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