نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات المشترك علي موقع شركة الكهرباء السعودية في المقال التالي
في الفترة الأخيرة أكدت شركة الكهرباء السعودية عن العديد من الشروط والرسوم الأساسية لكي يتم تركيب عداد كهرباء، حيث أن يوجد العديد من المواطنين السعوديين تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وهذا لكي يتم التجديد الشامل التي تم استهدافها من خلال شركة الكهرباء السعودية، وبناءا على ذلك أوضحت شركة الكهرباء السعودية عن توقيع عقود شراكة مع شركة اتحاد اتصالات وشركة الفنار للإنشاءات الذكية الجديدة، وأضاف إلى ذلك أن الهدف من هذا التطوير وتركيب العدادات الإلكترونية الذكية الجديدة، قد بلغ عددها حوالي 10 ملايين عداد لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين داخل أنحاء المملكة، وبناء على ذلك سوف يكون تكلفة هذا ما يزيد عن 9 مليار ريال سعودي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة .
وقد تجد الإشارة إلى أن هذه الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى الخدمة خلال ال 30 يوم عمل وهذا من تاريخ سداد مقابل الإيصال، وبناءا على ذلك لا يوجد عوائق علي الشركة نهائياً، وأضاف إلى ذلك أن هذا الاستيفاء طالب الخدمة لكافة التحضيرات اللازمة، حيث أن هذا سداد مقابل الإيصال ولا يقع على الشركة أي مسؤولية بناءا على التأخير في إيصال الخدمة، وهذا أسباب تعود طالب الخدمة مباشرة، وأشار إلى ذلك أن يقوم مالك العقار بالتسجيل من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية.
ومن المؤكد أن المواطنين السعوديين يقومون بالتوجيه إلى قسم الخدمات الخاصة بهم، وهذا إذا كان المشترك ليس لديه أي حساب داخل الموقع، وبناءا على ذلك تسجيل حساب جديد، وإضافة العداد لديه عن طريق تعريف العداد ويقوم المشترك بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، ولذلك نقوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح تحديث بيانات المستفيدين، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
تحديث بيانات المشترك في شركة الكهرباء:
- يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية.
- ثم بعد ذلك تسجيل الدخول علي الموقع.
- ثم بعد ذلك اختيار الأفراد .
- ثم يجب على المستفيد إدخال رقم الهوية أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- ثم النقر على كلمة “دخول” .
- الضغط على أيقونة حسابي .
- ثم بعد ذلك تحديث البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.
- يجب على المستفيد الضغط على تحديث البيانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث بيانات المشترك علي موقع شركة الكهرباء السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.