تحديث بيانات المشترك علي موقع شركة الكهرباء السعودية

في الفترة الأخيرة أكدت شركة الكهرباء السعودية عن العديد من الشروط والرسوم الأساسية لكي يتم تركيب عداد كهرباء، حيث أن يوجد العديد من المواطنين السعوديين تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وهذا لكي يتم التجديد الشامل التي تم استهدافها من خلال شركة الكهرباء السعودية، وبناءا على ذلك أوضحت شركة الكهرباء السعودية عن توقيع عقود شراكة مع شركة اتحاد اتصالات وشركة الفنار للإنشاءات الذكية الجديدة، وأضاف إلى ذلك أن الهدف من هذا التطوير وتركيب العدادات الإلكترونية الذكية الجديدة، قد بلغ عددها حوالي 10 ملايين عداد لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين داخل أنحاء المملكة، وبناء على ذلك سوف يكون تكلفة هذا ما يزيد عن 9 مليار ريال سعودي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة .

وقد تجد الإشارة إلى أن هذه الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى الخدمة خلال ال 30 يوم عمل وهذا من تاريخ سداد مقابل الإيصال، وبناءا على ذلك لا يوجد عوائق علي الشركة نهائياً، وأضاف إلى ذلك أن هذا الاستيفاء طالب الخدمة لكافة التحضيرات اللازمة، حيث أن هذا سداد مقابل الإيصال ولا يقع على الشركة أي مسؤولية بناءا على التأخير في إيصال الخدمة، وهذا أسباب تعود طالب الخدمة مباشرة، وأشار إلى ذلك أن يقوم مالك العقار بالتسجيل من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية.

ومن المؤكد أن المواطنين السعوديين يقومون بالتوجيه إلى قسم الخدمات الخاصة بهم، وهذا إذا كان المشترك ليس لديه أي حساب داخل الموقع، وبناءا على ذلك تسجيل حساب جديد، وإضافة العداد لديه عن طريق تعريف العداد ويقوم المشترك بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، ولذلك نقوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح تحديث بيانات المستفيدين، وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

تحديث بيانات المشترك في شركة الكهرباء: