نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي بالخطوات؛ قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة بتحديث نظام الضمان الاجتماعي ووضع آلية جديدة للنظام وبدأت العمل به عام 2021 وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود والذين هم أكثر استحقاقاً للدعم وتختلف صور الدعم المقدمة من الضمان الاجتماعي المطور حيث يكون في صورة دعم مالي أو برامج تدريب وتأهيل للأشخاص القادرين على العمل لذلك يمكن لكافة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في الضمان المطور الاستفادة من الدعم كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حساباتهم برقم الهوية أو برقم الضمان.

خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور في المملكة السعودية الاستعلام عن حساباتهم عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية. النقر على خدمات الوزارة ثم بوابة الخدمات الإلكترونية. تدوين رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على دخول. الضغط على حسابي ثم تدوين البيانات المطلوبة بدقة. النقر على استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي سيتم ظهور كافة التفاصيل الخاص بحساب المستخدم.

طريقة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن رقم الضمان عن طريق الخطوات التالية :

الإنتقال إلى الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

النقر على دخول.

الدخول على صندوق الوارد الضغط على معاش التأمين.

ثم الضغط على حالة الخدمة الخاصة بالمستفيد.

ستظهر بيانات المستفيد والتي تحتوي على رقم الضمان الاجتماعي.

الاستِعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور برقم الطلب عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم الدخول إلى خدمة الاستعلام عن الضمان الإجتماعي.

إدخال رقم الطلب ورقم السجل المدني.

تدوين رمز التحقق.

النقر على عرض.

سيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالمستخدم.

شروط الضمان المطور 1443

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وفقاً لبعض الشروط لابد من تحقيق حتى تتمكن من الحصول على الدعم المقدم من الضمان المطور وهذه الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

يستثنى من الشرط السابق أبناء المرأة المطلقة أو الأرملة.

زوجة أو أرملة أو مطلقة السعودي.

الأيتام والمعاقين.

لابد أن يلتزم المتقدم بكافة متطلبات الوزارة من ناحية التعليم والصحة.

ألا يكون المتقدم لديه أي أصول أو أملاك ذات قيمة عالية.

أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن الحد المانع للضمان الاجتماعي وهو1100 ريال للأسرة و 550 لكل فرد.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي وكذلك خطوات الاستعلام عن الرقم في الضمان الاجتماعي المطور، كما وضحنا لكم أيضاً طريقة الاستعلام عن الضمان المطور برقم الطلب.