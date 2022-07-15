نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وشروط التسجيل في الكليات العسكرية السعودية 1444ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من خلال لجنة القبول والتسجيل التابعة للجنة المركزية، بدء موعد التسجيل للجامعة العسكرية 1444 هـ في العام التالي، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها اللجنة المركزية، حيث يجب على المتقدمين من بين الخريجين الامتثال لكافة الضوابط والإجراءات التي تفرضها الوزارة.

الموعد النهائي للكليات العسكرية لتقديم شهادات الثانوية العامة

أعلنت اللجنة المركزية للتسجيل والتسجيل بوزارة الدفاع السعودية، بدء التسجيل يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 1443، بعد انتهاء مهلة وزارة الدفاع لتقديم خريجي الكليات، وهذه نسخة مؤقتة لبوابة الدخول الفردي لحاملي درجة البكالوريوس في هـ التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 1443، ويمكن طلبها من بوابة وزارة الدفاع.

شروط القبول في الجامعة العسكرية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، ممثلة باللجنة المركزية للتسجيل، عن بعض المتطلبات التي يجب على الطلاب استيفاؤها للالتحاق بإحدى الجامعات العسكرية في المملكة، والشروط هي على النحو التالي:-

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و 22 عامًا.

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يتمتع المتقدمون بمكانة وسمعة جيدة.

يجب ألا يتزوج المتقدمون من مواطن غير المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يحتوي ملف مقدم الطلب على أي معلومات تمس الشرف والأمانة.

يجب ألا يكون المتقدم قد التحق بجامعة أخرى.

يُطلب من المتقدمين الخضوع لفحص طبي.

يجب على المتقدمين اجتياز مقابلة شخصية تحت إشراف الجامعة.

يجب على المتقدمين اجتياز امتحان القبول للمدرسة العسكرية.

يجب أن يكون المتقدمون على دراية بالقواعد الداخلية لأكاديمية الجيش الإمبراطوري الياباني.

يجب على المتقدمين تزويد أولياء الأمور بالتزام كتابي، بما في ذلك التزام الطالب بالخدمة لمدة ثماني سنوات.

خطوات التقديم في الكليات العسكرية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، ممثلة باللجنة المركزية للتسجيل، الإجراءات التالية للقبول في الجامعات العسكرية:-

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة استقبال القوات الموحدة من هنا.

(قد يكون من الصعب الدخول لأنك تنقر على الموقع)