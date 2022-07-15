نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني من أكثر ما يبحث عنه البعض من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ممن يمتلكون سندات زراعية تحويلها لصكوك سكنية، لذا نتناول من خلال السطور التالية أهم الشروط التي يجب على المالك استيفائها للتحويل وهل من الممكن تحويل الصك من زراعي لسكني.

ما هو الصك الزراعي

يعرف السند الزراعي أو الصك الزراعي بأنه ذلك المستند أو الورقة التي تضمن حق المواطن في ملكية قطعة الأرض التي حصل عليها وفق شروط الصك الزراعي والتي يتم وضعها من قبل وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية والتي تضمن له الحق في امتلاك الأرض الزراعية، إلى جانب أن ذلك الصك يضمن للمواطن الحق في توريث تلك الأرض بعد وفاته، علاوة على ذلك فإن الصك الزراعي يضمن للمواطن أيضًا الحق في زراعة أي منتج زراعي وجنيه وبيعة فبدون وجود ذلك الصك لا يمكنه عمل أي ذلك.

ما هو الصك السكني

أما بالنسبة للصك السكني فهو ذلك المستند الرسمي الذي يثبت امتلاك الفرد للوحدة السكنية الخاصة به وفق شروط ومواصفات معينة يطلق عليها ” شروط الصك السكني “، تجدر بنا الإشارة هنا إلى أنه من الممكن تحويل صك المشاع إلى ما يسمى بـ ” صك سكني رسيم ” وذلك عن طريق قيام المواطن بتقديم طلب تجزئة إلى الجهة المعنية وهي ” وزارة الشؤون القروية ” والغرض منه هو تجزئة ذلك العقار ومن ثم يتم التوجه بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة إلى ” كاتب العدل ” من أجل الحصول على صك سكني رسمي لكل جزء من ذلك العقار قد تم فصله وهو الأمر الذي يسهل على المالك القيام ببيعه دون مواجهة أي مشكلات.

شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني

أشارت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها حتى يتم تحويل السند الزراعي إلى صك سكني والتي تتمثل فيما يلي: