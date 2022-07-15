كيف حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022

حجز تذاكر موسم الجيمرز 2022 بعد الانطلاق. والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالسعودية، ويشهد الموسم يا يقرب من ألف فاعلية وحفلة ونشاط، مع وجود جوائز بملايين الدولارات للفائزين بالمسابقات، ويضم الموسم العديد من الألعاب الإلكترونية الممتعة، وانطلق موسم الجيمرز يوم 14 تموز يوليو 2022 م، وسوف يستمر حتى يوم 8 أيلول سبتمبر القادم لمدة 56 يومًا، وستقام الفعاليات في 14 منطقة بمدينة الرياض على مساحة 5.4 مليون متر مربع، تحت شعار “بوابتك إلى العالم القادم”، ويضم أيضًا عدداً من البطولات التنافسية، والتي يشارك فيها أفضل الفرق واللاعبين على مستوى العالم.

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