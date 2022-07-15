امكان تمويل الراجحي وشروط الحصول على تمويل امكان الراجحي

الحصول على تمويل إمكان الراجحي 1443/1444

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن معرفة شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي بشكل ميسر، حيث أن منصة إمكان الراجحي تعتبر من أكثر الأنظمة التمويلية في المملكة العربية السعودية وأكثرها شهرة فهي تقدم الدعم للعملاء من خلال التمويل المطلوب لهم بسرعة كبيرة وسهلة، كما أنها تقدم بعض تمويلات الأخرى مثل التمويل السيارات والتمويل العقاري ويكون ذلك تبع لشروط وضوابط محددة سوف ندخلها خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

تمويل إمكان الراجحي 1443

يوفر بنك الراجحي من خلال منصة إلكترونية امكان لجميع الاشخاص ان يحصلوا على التمويل الميسر باتباع الخطوات التالية

الضغط على المنصة إن كان الراجحي للتموين.

ثم الضغط على تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.

ثم بعد ذلك الضغط على التمويل الميسر التي توجد فيها القائمة.

ملئ جميع البيانات المطلوبه الاخرى واتباع التعليمات.

استكمال الاجراءات المطلوبة ثم الضغط على التسجيل.

شروط الحصول على التمويل امكان الراجحي

هناك بعض الشروط والضوابط والقوانين التي يجب أن يلتزم بها جميع الاشخاص لكي يستطيعوا الحصول على تمويل إمكان من بنك الراجحي الميسر بسهولة ومن هذه الشروط ما يلي

يجب إن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين ومعه الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم عضو في احد القطاعات المدنية أو الحكومية والقطاعات الخاصة.

يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم للحصول على تمويل إمكان الراجحي 5000 ريال سعودي.

يجب إن يكون عمر المتقدم من 25 عاما إلى 60 عاما.

يجب أن يكون قد مضى 180 يوم على الاقل في القطاع الخاص.

يجب أن يقوم بفتح حساب جاري في بنك الراجحي.

لمن يكون الحد الاقصى لمبلغ التمويل 50,000 ريال سعودي وإن هذا التمويل يكون بدون كفيل وتكون التكلفة الأولية لهذا التموين 44.4% والحد الأدنى لها ثلاثة شهور إلى 24 شهرا

تمويل بنك الراجحي

ويجب الاشارة الى ان البنك الراجحي يقدم العديد من التمويلات الأخرى والتي منها