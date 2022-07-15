شروط القبول في وزارة الدفاع للجامعيين وكيفية التقديم وموعده ٬ أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح باب القبول والتسجيل في دورة الضباط لطلبة الجامعة ، والتقديم على الكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 1443 ، بمجموعة من الشروط التي حددتها لجنة القبول بالجامعة و اللجنة المركزية لقبول طلبة الكلية العسكرية ، حيث أعلنت اللجنة عن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين سواء لدورة الضباط أو للكليات العسكرية ، شرحت طريقة التقديم التي سنتعرف عليها في موقعنا موقع ثقفني.

شروط القبول في وزارة الدفاع للجامعيين

هناك عده شروط يجب توافرها في الفرد لكي يمكنه التقديم في وزارة الدفاع وهذه الشروط هي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يتم الحكم عليه في أي قضية.

إذا كان المؤهل من خارج المملكة ، فيجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ألا يزيد العمر عن 27 سنة ، وبالنسبة للتخصصات الطبية يجب ألا يزيد عن 30 سنة.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي بشكل منتظم بتقدير لا يقل عن جيد.

يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن ، ويجب ألا يقل الارتفاع عن 165 سم.

الحصول على رخصة مهنية سعودية سارية المفعول للتخصصات الطبية.

كما يجب ألا يكون قد تعرض لمرض الصرع أو الربو أو الأمراض المعدية.

يقوم بإجراء جميع الاختبارات العامة للتخصصات النظرية للطلاب الجامعيين فقط ويقدم دليلاً على ذلك.

موعد تقديم الجامعيين في وزارة الدفاع

تم تحديد موعد التقديم في وزارة الدفاع وجاء في الحساب الرسمي لوزارة الدفاع السعودية على موقع تويتر ، أن فتح باب التسجيل لدورة البكالوريوس سيبدأ اليوم الخميس 6/9/2022 الموافق 10 ذو القعدة 1443 هـ ، من خلال موقع بوابة القبول الموحد.

طريقة التقديم في وزارة الدفاع للجامعيين