طلب الحصول على معونة دفع أيجار الشقة للعائلات المتعثرين الغير قادرين اعرف الشروط

طلب الحصول على معونة دفع أيجار الشقة للعائلات المتعثرين الغير قادرين قرر مجلس الوزراء في المملكة السعودية بتوفير قرار جاء في مصلحة كافة أفراد ومواطني المملكة العربية السعودية وهو دعم الإيجار لأصحاب الدخل المخفض و المتوسط والمتعثرين عن دفع قيمة الإيجار وجاء تلك القرار في عام 1441 وفقا لما أمر به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تيسير الأمور لكافة المواطنين والمملكة وقد وجه مجلس الوزراء تعليماته إلى وزارة الإسكان ووزارة العدل لتنفيذ القرار حيث يمكن من خلال التسجيل في موقع أيجار والموفقة على الشروط التي حددت لكي يمكن الحصول على الأعفاء من دفع الإيجار في حال اذا كان المواطن من المتعثرين في برنامج أيجاري يعد من احد البرامج المقدمة من مجلس الوزراء لدعم المواطنين المتعثرين لسداد قيمة الإيجاز الشهري للسكن لظروف خارج عن أرادتهم.

خطوات التسجيل في برنامج دعم الإيجار للمتعسرين

نقدم لكم فيما يلي مجموعة من الخطوات عليكم اتباعها مرتبة من أجل إتمام عمليه التسجيل بشكل صحيح في برنامج دعم الإيجار والخطوات كالتالي:

الاسم بالكامل و تاريخ الميلاد و رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف ورقم التحقق. سوف تصلك رسالة على رقم الهاتف الذي أدخلته هي مكونة من اربع أرقام للرقم السري. ثم الانتقال الآن لصفحة تسجيل الدخول ادخل رقم الهوية الوطنية وأيضا الرقم السري الذي وصل إليك عن طريق الهاتف على شكل رسالة نصية. يوجد مجموعة من البيانات الأخري اللازمة للطلب عليك أن تقوم باستكمالها. عليك أيضا أن تقوم بإرسال مجموعة من المستندات اللازمة لكي تحصل على الدعم كعقد الإيجار. عندما تنتهي من كل ما هو مطلوب انقر على إرسال الطلب بمجرد أن تصل المعاملة إلى قضاء التنفيذ سوف تصل رسالة نصية لكل من المؤجر والمستأجر.

شروط التسجيل في برنامج دعم الإيجار

يوجد هناك بعض من الشروط وضوابط وضعت من قبل مجلس الوزراء السعودي والتي يجب توافرها في الفرد المتقدم عند تسجيل طلب الدعم ومن هذه الشروط الأتي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. صدور قرار من اللجنة في المنطقة بنوع الدعم. يجب أن يكون قد صدر قرار تنفيذ من قبل القاضي بحق المستفيد بعدم سداد اجر المسكن. كما ينبغي أن تكون حالة مقدم طلب الدعم ضمن الفئات المشمولة في هذا البرنامج. يجب أن يمتلك الشخص المتقدم عقد أيجار سكني موثق داخل شبكه أيجار بصفته سندا تنفيذيا.

الفئات المستحقة لبرنامج دعم الإيجار

وضع مجلس الوزراء قرار حدد فيه نوعية الفئات المستهدفة التي تستحق للدعم المالي لدفع الإيجار وهم: